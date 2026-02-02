Feijóo acusa al Gobierno de inhibirse en la dana: "Fue una emergencia nacional de libro"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su comparecencia ante la comisión en el Congreso de la dana.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este lunes al Gobierno de "inhibirse de sus responsabilidades" en la catástrofe de la dana y ha vuelto a defender que el Ejecutivo central debió declarar el nivel 3 porque "fue una emergencia nacional de libro".

En su comparecencia ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana, que dejó más de 230 muertos, ha instado a los diputados a preguntar a "otro líder político", en referencia al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y no a él, que no tiene esas funciones de declarar una emergencia.

A su entrada a la comisión ha dicho que, al igual que hizo ante la juez de la dana, cuando compareció el pasado 9 de enero de manera telemática, este lunes contestará a todos los grupos parlamentarios.

El líder del PP ha asegurado en el Congreso que ninguna administración estuvo "al nivel exigible" teniendo en cuenta sus "responsabilidades" en la gestión de la dana de octubre de 2024, pero ha reivindicado que él cumplió con su "deber" y ha señalado a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) como la "máxima responsable" de la tragedia por su "falta de información adecuada y puntual" sobre las riada.

El líder del PP ha indicado que él sólo se comunicó por Whastapp con el entonces presidente valenciano, Carlos Mazón, a partir de las 19:58 de esa tarde, por lo que no podía saber hasta cuándo estuvo en el restaurante El Ventorro el día de autos. "Con el señor Mazón no hablé de dónde estaba, sino que le pregunté qué estaba ocurriendo, si necesitaba algo, si el Gobierno le estaba apoyando, que diese información a la gente para intentar ordenar e intentar liderar, en lo posible, esa emergencia. Por tanto, he cumplido, creo, que con el deber que me corresponde", ha indicado.

En ese sentido, se ha preguntado si es "culpable" por interesarse por lo que estaba ocurriendo en Valencia, en Andalucía y en Castilla-La Mancha. "¿Quizás yo estoy aquí porque me he puesto en contacto a las 19:59 con el presidente de la Generalitat valenciana, a las 20:01 con el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y a las 20:31 con el presidente de la Junta de Andalucía con mensajes similares intentando ayudar o intentando saber?", ha comentado.

Tras apuntar que Mazón no formaba parte del Cecopi, ha destacado que en ese órgano aquel día estuvieron presentes las autoridades autonómicas, pero que "todas las que formaban parte del Estado" se conectaron por videoconferencias, entre ellas, ha apuntado, las que tenían "competencias para informar del caudal" de los ríos y barrancos.

Ninguna administración estuvo al nivel

Preguntado expresamente si fue responsable que Mazón no participara en el Cecopi hasta primera hora de la noche, el presidente del PP ha reconocido que "niguna de las administraciones públicas estuvieron al nivel exigible". "Lo he dicho y lo reitero. Cada uno con sus responsabilidades", ha puntualizado.

Pero ha hecho hincapié en que la CHJ es, a su juicio, la "mayor responsable". "Me sorprende mucho que los responsables de la CHJ, que en mi opinión es el mayor responsable por la falta de información adecuada y puntual, no estuviesen ni en el Cecopi ni le diesen información al Cecopi", ha comentado.

Asimismo, Feijóo ha animado a la comisión a pedir los mensajes que ministros y cargos del Gobierno se cruzaron la tarde-noche de aquella tragedia, y no sólo los suyos, que ya dio al Juzgado de Catarroja. "Me gustaría tener los mensajes de las autoridades competentes en la gestión de la DANA, de la ministra de Defensa, del ministro de Interior", ha señalado.

A su juicio, también "es necesario conocer los mensajes de la delegada del gobierno, del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar del director de la Agencia de Meteorología (AEMET), de la directora general de Protección Civil, y del secretario de Estado de Medio Ambiente. "Todas esas llamadas, si es que se produjeron, esos mensajes hacia el Cecopi y entre ellos creo que es muy relevante conocerlos", ha apostillado.

En todo caso, el líder del PP ha recalcado que él no ha "borrado mensajes" porque no tiene "nada que ocultar" y quiere que "se sepa la verdad", sobre todo para que la conozcan las víctimas. "Por eso no tengo ningún problema en dar mis mensajes, señoría", ha respondido a la diputada del PNV, Idoia Sagastizabal.

Estaba cenando con un ministro

En otro momento ha remarcado que la noche de la tragedia participaba en una cena institucional en la que también estaban miembros del Gobierno de coalición: "Sería bueno que le pregunten ustedes al ministro que estaba conmigo compartiendo cena institucional si realmente se puso en contacto con la delegada del Gobierno", ha animado a los diputados.

Fuentes del PP aseguran que ese ministro era Óscar López, que acababa de ser nombrado titular de Transformación Digital y Función Pública tras haber sido director de gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa. En aquel acto, que tuvo lugar en el Teatro Real, estaba también la ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz.

En Génova subrayan que la presencia del ex jefe de Gabinete de Sánchez en ese acto "es una muestra muy gráfica de cómo de preocupado estaba el Gobierno la noche del 29 de octubre de 2024".

Feijóo también ha recordado que aquel día Pedro Sánchez estaba "cenando en Bombay" y se ha preguntado si esa misma mañana la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones, cogió un vuelo hacia Brasil, quizá porque no preveía los efectos que iban a tener las lluvias previstas en Valencia.