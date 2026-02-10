Felipe González anticipa su voto en las próximas elecciones generales: "Votaré en blanco"

El ex presidente del Gobierno, Felipe González, en la línea que viene sosteniendo en los últimos años ha reprochado al PSOE la falta total de autocrítica tras las derrotas electorales en Aragón, donde han igualado el peor registro de su historia, y Extremadura y considera que ese mismo escenario se repetirá en las próximas elecciones generales en las que votará en blanco, según ha anunciado.

"Esto es lo que va a pasar en España, por el camino que vamos no se evita", ha señalado en un acto en Madrid donde ha recetado, para detener el ascenso de Vox, hacer "que el país funcione", en concreto los servicios públicos y la política de vivienda.

González también ha visto falta de crítica interna en el PP y considera que el líder nacional Alberto Núñez Feijóo carece de proyecto y solo pretende "echar" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Aunque ha asegurado que no pactaría con Vox, ha recalcado que tampoco lo haría "ni de broma" con Bildu, como están haciendo en este momento los socialistas

Así, ha asegurado que en los próximos comicios generales votará "en blanco" debido a los "actuales candidatos" porque no le representan, pero no dará su apoyo a ningún otro partido. Aunque considera que tendría derecho a hacer campaña por el voto en blanco, dice que no lo hará.