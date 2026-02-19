La Generalitat y los Comunes firman el acuerdo de Presupuestos tras limitar las compras especulativas de viviendas

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta del grupo de los Comunes, Jéssica Albiach, este jueves.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y la presidenta de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, han firmado este jueves a media mañana el acuerdo para la aprobación de los Presupuestos de la Generalitat, tras el pacto alcanzado para la limitación de las compras especulativas de vivienda.

Ambos dirigentes han rubricado la entente con la firma formal del pacto en la Galeria Gòtica del Palau de la Generalitat tras la reunión que han mantenido ambos, junto a la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el portavoz de los Comunes en el Parlament, David Cid.

Se confirma así el sí de los Comunes a las nuevas cuentas públicas que aprobará el Govern, a la espera de que inicie las conversaciones formales con el otro socio de investidura, ERC, con la creación del consorcio de inversiones como principal elemento de negociación.

La líder de los Comunes ofrecerá una rueda de prensa desde el mismo Palau de la Generalitat, para valorar los detalles del acuerdo, que tienen como principal elemento la limitación de las compras especulativas de vivienda, una condición sine qua non de su partido, y sobre la que han alcanzado un acuerdo.

En un acto a primera hora de la mañana, Illa ha valorado que estos Presupuestos son necesarios para el Govern, pero "sobre todo" para Cataluña.

Limitación de compras especulativas de viviendas

La limitación de las compras especulativas, según han acordado en un anexo al pacto para los Presupuestos, se hará mediante una modificación de la ley de urbanismo que pretenden tramitar por lectura única, con el objetivo de que se pueda aplicar "antes de verano".

La norma habilitaría a los ayuntamientos catalanes a elaborar planes especiales de urbanismo que limiten la compra de vivienda a personas físicas con el único objetivo de residir en ellas, con excepciones, y se aplicará en zonas de mercado tensionado, con la intención de que los consistorios lo apliquen antes de las elecciones municipales de 2027.

Una de las excepciones es que los pequeños propietarios podrán adquirir hasta 4 viviendas en su municipio de residencia habitual (la proposición de ley de los Comuns contemplaba que no podían adquirir más de una), siempre que las alquilen según el índice de precios topado, o para la residencia de familiares hasta segundo grado (padres, hijos, hermanos, abuelos y nietos).

En cambio, los grandes propietarios no podrían adquirir pisos, tan sólo podrían comprar edificios enteros, con la obligación de que el alquiler de estos pisos sea residencial y con el precio topado.

Habrá mecanismos para que, en todo caso, se compre el edificio entero de golpe (bajo estas condiciones de alquiler topado) y evitar que se compre piso a piso hasta quedarse finalmente con todo el edificio entero.

Segundas residencias

Sí que se podrían adquirir segundas en otro municipio que no sea el de residencia habitual (tanto para pequeños como grandes propietarios), aunque no se podrán poner en alquiler.

Las administraciones públicas y fundaciones que trabajen con vivienda social, así como entidades del tercer sector, estarán exentas de estas limitaciones de compra cuando destinen la vivienda a alquiler protegido, social o asequible.

Con esta modificación, Cataluña se convertirá en "la primera comunidad autónoma" que contará con esta herramienta para prohibir las compras especulativas a grandes tenedores y a fondos buitre, una medida que se aplica también en otros países como Singapur, Dinamarca, Austria, Canadá, Suiza o Países Bajos.

Acuerdos en ayudas al alquiler y Rodalies

Más allá de este acuerdo, en vivienda han pactado también aumentar en unos 100.000 euros anuales las ayudas al alquiler en Cataluña hasta 2027, para aumentar los hogares beneficiados en cerca de 50.000 cada año.

También han pactado en Rodalies que el Govern, a través de la empresa mixta de Rodalies, se compromete a asumir el traspaso de las líneas R1, R2 Sur, R3, R4 Nord y R16, además del compromiso de que la Generalitat haga obras en la red mediante encomiendas de gestión.

Asimismo, han acordado aumentar los recursos para la red de buses interurbanos, un cheque de 25 euros anuales para jóvenes para productos mensuales y otro para anticonceptivos, además de 100.000 nuevas becas comedor los próximos 2 años.