23-F: El Gobierno aprueba desclasificar documentos del golpe de Estado tras 45 años

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la desclasificación de documentos del 23-F, coincidiendo exactamente con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado protagonizado por el teniente coronel Antonio Tejero en 1981. La medida afecta a sumarios judiciales, archivos de inteligencia y comunicaciones oficiales que permanecían bajo secreto.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la decisión mediante un mensaje en la red social X, donde subrayó que "la memoria no puede estar bajo llave" y defendió la iniciativa como una forma de "saldar una deuda histórica con la ciudadanía". El jefe del Ejecutivo añadió que "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre", agradeciendo a quienes han impulsado esta apertura documental.

Según han confirmado fuentes de Moncloa, la desclasificación se publicará el próximo miércoles 25 en el Boletín Oficial del Estado, y a partir de ese momento todos los ciudadanos podrán consultar la documentación a través de la página web oficial de la Presidencia del Gobierno.

Contenido de los archivos desclasificados

Entre los materiales que verán la luz se encuentra el sumario completo del juicio custodiado en el Tribunal Supremo, compuesto por 89 legajos que incluyen grabaciones originales y declaraciones de los implicados en la intentona golpista. También se desclasificarán los archivos del entonces CESID, actual CNI, con documentos internos y transcripciones de escuchas telefónicas de aquella noche, todos ellos catalogados como "alto secreto".

Asimismo, estarán disponibles las comunicaciones de Casa Real y Moncloa, junto con los informes internos de movilización emitidos por las distintas regiones militares durante las tensas horas del 23 de febrero de 1981.

Nueva ley de información clasificada

El Ejecutivo aprobó en 2025 un proyecto de Ley de Información Clasificada que pretende sustituir a la legislación franquista de secretos oficiales, actualmente en tramitación parlamentaria. Esta norma establece la desclasificación automática a los 45 años para documentos considerados "alto secreto", a los 35 años para los clasificados como "secreto", entre 7 y 9 años para información "confidencial" y entre 4 y 6 años para la catalogada como "restringida".

El respaldo de Javier Cercas

En el mensaje publicado por Sánchez se incluye una grabación de la intervención del escritor Javier Cercas en el Parlamento, autor del libro 'Anatomía de un instante' sobre el 23-F, quien solicitó al presidente que desclasificara "hasta donde pueda" todo lo relacionado con el golpe de Estado.

Cercas señaló que "siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el 23-F" y argumentó que, aunque la desclasificación no cambiará la interpretación de los hechos porque "la verdad la sabemos", los defensores de teorías conspirativas "tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras".

Reacciones políticas encontradas

Desde el Partido Popular, la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, cuestionó que los documentos del 23-F "vayan a descubrir algo" que no se conozca ya y afirmó que lo que "España necesita son explicaciones sobre el presente". Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, instó a Sánchez a aplicar la misma transparencia con los "negocios de alterne" que habrían financiado su "carrera política".

La coordinadora de Movimiento Sumar, Lara Hernández, celebró la iniciativa aunque consideró que "no es suficiente" y reclamó aprobar el proyecto de ley de información clasificada. El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, lo valoró como una "buena noticia" y pidió acabar con la "infame ley de secretos oficiales del franquismo de 1968", posición compartida por Podemos.

Más crítica se mostró la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, quien calificó la medida de "cortina de humo" ante la falta de liderazgo de Sánchez. Bildu y el PNV retaron al presidente a hacer memoria histórica "de verdad", recordándole que permanecen bajo secreto otros documentos sobre hechos más antiguos, como el 'caso Zabalza' o los crímenes del GAL.