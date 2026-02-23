Illa aprobará el viernes los Presupuestos pese a no tener garantizado el apoyo de ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, firma el acuerdo de los Presupuestos con los agentes sociales.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes que convocará este mismo viernes un Consell Executiu extraordinario para aprobar el proyecto de presupuestos catalanes de 2026, tras haber cerrado un acuerdo con Comuns pero sin que ERC haya aceptado todavía siquiera negociarlos.

Así lo ha dicho el president tras encabezar la firma del acuerdo entre el Govern y las organizaciones sindicales y empresariales de cara a las cuentas de 2026, una foto que ha tenido lugar en la sala Torres-Garcia del Palau de la Generalitat.

Illa ha mostrado su "mano tendida" a los republicanos, aunque sin mencionar explícitamente al partido de Oriol Junqueras, y ha resuelto: "No hay vuelta de hoja. Cataluña necesita presupuestos".

El jefe del Ejecutivo catalán ha señalado que "es hora de poner a Cataluña por delante de todo" y ha asegurado que "el Govern cumple con responsabilidad" con todo lo comprometido.

Tras el anuncio, la secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, ha recomendado al Govern catalán que no presente el proyecto de ley de Presupuestos "sin tener los votos atados". "Mi recomendación es que es mejor que no lo hagan, pero si lo hacen es su decisión. Nuestro posicionamiento está muy marcado, es muy claro", ha afirmado la portavoz republicana en rueda de prensa este lunes, en la que ha explicado que las negociaciones presupuestarias se mantienen encalladas porque no se ha avanzado en el compromiso de que Cataluña pueda recaudar el 100% del IRPF.

Alamany ha advertido de que "pasan cosas raras cuando uno va sin los votos atados", y ha acusado a los socialistas catalanes de no haber hecho los deberes con el PSOE sobre la recaudación del IRPF.