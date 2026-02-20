Illa reafirma su compromiso "total" con la gestión del IRPF que pide ERC

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha defendido este viernes su compromiso "total" y el de su Govern en avanzar en la gestión del IRPF por parte de la Generalitat y en el despliegue de la Hacienda catalana.

Lo ha dicho en su intervención durante la reunión que, semanalmente, realiza el Consell Tècnic del Govern, que encabeza el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y reúne a los secretarios generales de los departamentos del Ejecutivo.

"Mi compromiso con el nuevo modelo de financiación es también total. Y de forma muy especial quiero decir que mi compromiso en avanzar hacia la gestión del IRPF y la Hacienda catalana también es total", ha sostenido el presidente.

Illa ha relacionado este compromiso con el que asegura que tiene con todos los acuerdos de investidura y también con la implementación de la ley de amnistía, y también con el hecho que el jueves firmó con la líder de los Comunes en el Parlament, Jéssica Albiach, el acuerdo para el sí de su formación a los Presupuestos, a la espera de las negociaciones con ERC.

Ha añadido que disponer de Presupuestos en un momento de mucho ruido y angustias es importante, y que es su apuesta como gobernante: "Nosotros soluciones, resolver problemas para hacer avanzar al país. Y en este sentido, los Presupuestos son un instrumento necesario y debíamos dar el primer paso".

Principal exigencia de ERC

Que haya avances en la gestión del IRPF por parte de la Generalitat es una de las principales exigencias de los republicanos, y en este sentido, ha insistido en que cumplirá con estos compromisos, y que contribuirá a los "acuerdos y las iniciativas parlamentarias para hacerlo posible".

"Hasta ahora estamos cumpliendo todos los acuerdos de investidura y seguiremos haciéndolo. Para nosotros, los pactos de investidura son pactos de los que nos sentimos orgullosos. Otros, en otros lugares, parece que los quieren esconder. Nosotros creemos que son pactos positivos para el país y mi compromiso es darles cumplimiento", ha insistido.

Por ello, ha solicitado a los miembros del Consell Tècnic -que evalúan semanalmente las iniciativas del Govern antes de ser aprobadas por el Consell Executiu- que estén preparados para ir publicando "todas las medidas que permitan implementar" la hoja de ruta del Ejecutivo.

"No dar bandazos"

Finalmente, ha instado a los miembros del Consell Tècnic, al igual que hizo con sus consellers el martes tras su reincorporación después de su baja médica, a no perder la perspectiva y a "no dar bandazos".

"Las hojas de ruta del gobierno están bien trazadas, y no hay que perder la perspectiva, a pesar de que vengan semanas intensas y difíciles, y no dar bandazos", ha defendido.

En alusión implícita a los acontecimientos del último mes, ha dicho que aquellos hechos que ponen a prueba al Govern y a Cataluña, deben ser abordados por el Ejecutivo como "un estímulo para seguir trabajando en la dirección" en que lo están haciendo.