La juez de la dana eleva una exposición razonada al TSJ valenciano para imputar a Mazón

La juez de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre de 2024 dejó 230 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha presentado una exposición razonada ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) para investigar al ex presidente de la Comunidad Valenciana Carlos Mazón que mantiene el aforamiento por su condición de diputado de las Cortes Valencianas.

La juez toma esta decisión después de que en las últimas semanas haya tomado declaración a varios miembros de su equipo, desde asesores a escoltas y su chófer, sobre su actuación en la tarde de las riadas.

En la causa, por el momento, sólo figuraban como investigados la que fuera ex consellera de Justicia e Interior Salomé Pradas, y el ex director de Emergencias, Emilio Argüeso.