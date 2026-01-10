Junqueras exige "mayorías incómodas" en el Congreso para aprobar la nueva financiación

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha apelado este sábado a crear mayorías políticas "incómodas" en el Congreso de los Diputados para aprobar el nuevo acuerdo de financiación y ha criticado que "hacer un tuit" es "mucho más fácil", pero no aporta dinero a Cataluña.

"Sabemos que para ser útiles hace falta llegar a acuerdos, y hace falta construir mayorías que muchas veces no son del todo cómodas", ha argumentado Junqueras ante el consejo nacional de ERC, reunido hoy para valorar el nuevo acuerdo de financiación cerrado el jueves con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El nuevo modelo de financiación supondría obtener unos 4.700 millones de euros adicionales para Cataluña, que permitirían aumentar el presupuesto de la Generalitat en un 12%, pero necesita aprobarse en el Congreso, por una mayoría que podría incluir a Junts per Catalunya, que ya ha expresado su rechazo.

Junqueras ha insistido en mantener conversaciones con todos los actores políticos y sociales para llevar el acuerdo adelante y ha ironizado: "Somos conscientes de que es mucho más fácil hacer un tuit, o un titular, pero a pesar de que alguien tuviese suficiente paciencia para hacer 4.686 millones de tuits, no aportaría tanto como 4.686 millones de euros".

El presidente de ERC ha explicado que el acuerdo al que ha llegado esta semana con el Gobierno español es solo uno de los muchos pactos sobre financiación en los que está trabajando su partido, que también prioriza actualizar el de las competencias no homogéneas, aquellas que solo corresponden a Cataluña, como la policía o las prisiones.

Además, ha condicionado la negociación de los presupuestos catalanes con el Govern a que haya un acuerdo sobre la recaudación total del impuesto del IRPF por parte de la Generalitat: "Se tiene que producir porque el Gobierno español y catalán quieren crear un escenario de negociación presupuestaria".

Si no se llega a ningún consenso, según Junqueras, significará "que todos los recursos se queden en la caja del Ministerio de Hacienda", en lugar de ir a las familias de Cataluña, Valencia o las Islas Baleares: "¿Preferimos que haya 5.000 millones de euros más para las familias catalanas o preferimos que ese dinero se quede en el Ministerio de Hacienda?", ha enfatizado.

En total, Cataluña recibiría el 22,3% de los recursos totales que el Estado inyectará en el sistema, un porcentaje por encima de su peso en el PIB, insiste la Generalitat.

"Nadie pierde y todo el mundo gana"

Asimismo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha defendido este sábado que el nuevo modelo de financiación autonómica es "el mejor de la historia, sin paliativos", pues es una propuesta en la que "nadie pierde y todo el mundo gana".

Illa ha valorado así el nuevo modelo de financiación para las autonomías de régimen común acordado por el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, que avala el Govern socialista en Cataluña, pero que ha levantado críticas de otras comunidades autónomas de diferente color político.

En un Consell Nacional extraordinario del PSC, Illa ha defendido que es "el mejor sistema de financiación autonómica de la historia de la democracia española, sin paliativos".

El líder del PSC ha argumentado que es un modelo "más transparente y eficiente", en el que "nadie pierde y todos ganamos", ha apostillado.

Illa ha alabado la "valentía" del Gobierno de Pedro Sánchez de abordar una situación "compleja, incómoda y difícil" como es la financiación, a diferencia de otros partidos que coinciden en que el sistema está "caducado" pero que no ponen sobre la mesa una alternativa: "Son muy pocos, me sobrarían dedos de una mano, los que hacen propuestas", ha dicho el president.

"¿Qué proponéis para solucionarlo? Nada, la queja. El resultado final es que los socialistas negociamos para avanzar y el PP y Vox negocian para retroceder; nosotros, servicios públicos; ellos, privilegios públicos", ha dicho el dirigente catalán.

Y frente a las críticas de mandatarios autonómicos a este nuevo modelo, Illa ha subrayado: "No hay nada más antipatriótico o antiespañol que negar más recursos a tus ciudadanos para mejorar la sanidad de tu comunidad autónoma".

El líder del PSC ha reconocido el papel clave de ERC en la consecución del pacto, un partido que ha dicho que es un socio exigente pero que tiene la valentía de afrontar negociaciones y lograr acuerdos.

El presidente catalán ha dicho que la propuesta del nuevo modelo de financiación inicia un camino hasta su hipotética aprobación que será "difícil", pero que ha confiado en que acabe bien: "Los pesimistas, que se queden en casa", ha aconsejado.

Y, en todo caso, ha recordado que, "al final, en una democracia la última palabra la tienen los ciudadanos".

El primer paso de la tramitación del nuevo modelo será el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que Cataluña acudirá "con números para tener un debate racional en una mano, y con la constitución y el Estatut, en la otra".