Maíllo asegura que la nueva coalición acaba con el "narcisismo" y avisa a Podemos del riesgo de quedar "arrinconado para siempre"

El coordinador general de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha asegurado que la nueva coalición de izquierdas pone fin a las "tentaciones narcisistas" de los partidos y ha abogado por crear un proyecto "sólido", pero rechaza abordar ahora quién liderará este espacio y se ha autodescartado como candidato.

"Esa parcialización" de "si no sale lo que yo sigo, me voy, nos ha debilitado", ha asegurado este lunes en y ha insistido en llamar a la unidad y a otros partidos y líderes para que, al margen de las diferencias, se unan al proyecto presentado este sábado por IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y los Comunes. "Uno gana o pierde, pero no porque pierdas en un congreso montas otro partido".

En referencia a la nueva coalición progresista ha asegurado que se trata del resultado de una "obediencia" al "clamor social" de ir "unidos". "Tiene que haber más, no solo organizaciones sino personas que no tiene por qué formar parte de ninguna formación" para "ser más eficaces", ha asegurado.

Maíllo también ha advertido que "no está todo hecho" sino que "acaba de empezar", y que debe empezarse a construir la "casa por los cimientos" en vez de empezar por aclarar quién será el candidato: "Si entramos en el debate del liderazgo ya hemos distorsionado lo que queremos hacer", ha dicho en respuesta a si la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, va a ser la cabeza de cartel de este nuevo espacio.

Aunque ha respaldado su labor como ministra de Trabajo por las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y la reforma laboral vigente, y ha afirmado que PP y Vox "no serán capaces de revertirlas". "Siempre voy a seguir defendiendo que ha sido la mejor ministra de Trabajo de la historia de España", ha asegurado Maíllo.

El líder de IU ha agradecido a Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, el acto del pasado miércoles para lanzar un proyecto de alianzas de partidos regionalistas. Y ha asegurado que hay una "base sólida" para "crear un proyecto de carácter permanente", pero "con mucho trabajo discreto".

Y ha añadido que este proceso "unitario" lo va a provocar el "clamor social", pero "no lo van a hacer ni individualidades muy destacadas del espacio político, ni solamente las organizaciones".

Además, el líder de IU ha descartado que el presidente adelante las elecciones antes de tiempo porque en 2027 habrá "un escenario mejor que el actual" para "hacer frente a PP y Vox".

Maíllo ha advertido que -ante la postura del coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, la semana pasada cuando sentenció la distancia respecto a la reedición de la alianza entre IU, Movimiento Sumar, Más Madrid y Comunes y apuntó que no tenía sentido que estén en una coalición que denominó "Sumar 2.0"- quien "se quede fuera del carril" y no se sume al nuevo proyecto, posiblemente "se arrinconará para siempre" si va por libre.