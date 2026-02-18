Marlaska dimitirá si la denunciante del jefe de la Policía cree que le ha fallado

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este miércoles la petición de dimisión de PP y ha asegurado que solo renunciará si la denunciante del número dos de la Policía no se ha sentido protegida o entiende que él le ha fallado.

Entre gritos de "dimisión, dimisión" en la bancada del grupo popular, Marlaska ha respondido así en el Pleno del Congreso a la diputada del PP Mirian Guardiola tras la querella presentada por una agente por un delito de agresión sexual contra el Director Adjunto Operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González.

"De la única persona que podré yo aceptar cualquier crítica es de la propia víctima", ha insistido el ministro del Interior ante la insistencia de la diputada en pedir su dimisión, a la que han secundado con gritos y golpes en sus escaños su compañeros de partido.

Marlaska ha reconocido que los hechos denunciados son "de una gravedad absolutamente manifiesta" y ha retado al PP a repetir fuera del hemiciclo sus afirmaciones de que él conocía los hechos y no actuó, porque, ha advertido, "nos veremos en otras instancias".

"Los hechos denunciados por la víctima respecto al antiguo director adjunto operativo son de tal gravedad que conocidos inmediatamente se exigió su renuncia y, si no, su dimisión", ha insistido el ministro, que ha advertido de que no va a tolerar calumnias.

El titular de Interior ha explicado que este martes el abogado de la víctima aseguró que lo habían mantenido en secreto "por las razones que fuera", que no ha querido entrar a valorar, y ha justificado su desconocimiento de los hechos en que ningún sindicato de Policía ni ningún medio de comunicación se habían hecho eco de ello.

Tras insistir en que los hechos son "absolutamente gravísimos", ha pedido al PP que no genere "una cortina" que ponga en tela de juicio el compromiso de la Policía Nacional y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la lucha contra cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.

"Y si son tan valientes, no se metan en el armario y una vez que salgan de este hemiciclo y digan fuera lo que han dicho hoy aquí", ha vuelto a desafiar al PP.

Anteriormente, la diputada popular había acusado a Marlaska de tapar los hechos y había pedido reiteradamente su dimisión inmediata por respeto a las mujeres, a las víctimas de violencia de género, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.

"Usted tiene que dimitir porque ha permitido que un presunto violador de una subordinada en una vivienda de su ministerio esté al frente de la Policía Nacional, su amigo, su mano derecha, su brazo ejecutor", le ha espetado Guardiola, que ha calificado al ministro de "cobarde".