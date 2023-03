La moción de censura pasa factura a Feijóo

La moción de censura de Vox, protagonizada por Ramón Tamames, no ha sentado bien al PP. Aunque la iniciativa del partido de Santiago Abascal carece de un respaldo popular, no afecta a sus electores, que vienen mostrando una fidelidad de voto muy alta. Según el sondeo de DYM para los periódicos del Grupo Joly, el PP se dejaría casi dos puntos en el mes de marzo, una caída que se debe, básicamente, a la decisión del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de no asistir a la moción. No obstante, los populares superan en intención de voto al PSOE de Pedro Sánchez, aunque no sumaría una mayoría absoluta con los diputados del PP en la escala menos favorable de la horquilla de ambos partidos.

El PP obtendría de 126 a 131 escaños, con un porcentaje de voto del 30,7%, mientras que Vox mantiene su posición de febrero, con un 15,3%, y una horquilla de 108 a 113 diputados. La suma de ambas formaciones llega a los 175 escaños de la mayoría absoluta en todos los casos, menos en la peor previsión para ambos. La razón de la caída del PP hay que buscarla en el empeoramiento de la imagen de Alberto Núñez Feijóo, que es más grave en el caso de los electores de Vox.

Alberto Núñez Feijóo decidió no asistir a las sesiones de la moción de Ramón Tamames, aunque su partido se abstuvo. Esto ha provocado que la nota media del líder popular baje hasta el 3,7 sobre 10, la misma cifra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A la vez, hay más personas que prefieren a Sánchez sobre Feijóo como futuro jefe del Ejecutivo de la nación. Un 37,4% optaría por Sánchez, frente al 33,9% que nombra al presidente del PP.

El resultado de esta última pregunta viene oscilando en los últimos meses, aunque, hasta ahora, el líder popular sacaba mejor nota. DYM realizó el trabajo de campo de esta encuesta entre el 23 y 24 de marzo, después de las intervenciones de Ramón Tamames.

El PSOE de Pedro Sánchez es el partido que sale más beneficiado de la moción. DYM adjudica a los socialistas de 108 a 113 escaños, y un 28,2% de la estimación de voto. Supone una leve mejoría, pero es necesario ver qué pasa en las próximas semanas con la intención socialista para averiguar si está ante un cambio de tendencia.

La ministra Yolanda Díaz es la dirigente mejor valorada

Unidas Podemos también se afianza, con un 9,4%, y con una cifra de 18 a 21 diputados. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya ha declarado que su intención es presentarse como líder a las elecciones generales con la marca Sumar, que agruparía a buena parte de la izquierda española. Siete de cada 10 electores de Unidas Podemos desea que Podemos se integre en Sumar. Sin embargo, el 43% de los sondeados, en su conjunto, opinan que ambos partidos deben ir separados.

Yolanda Díaz sigue siendo la dirigente mejor valorada, con un cuatro de nota media. Tanto Feijóo como Sánchez se sitúan en el 3,7. Otro partido de izquierda al que se otorga representación es Más País, de Íñigo Errejón, con dos o tres escaños. En las elecciones generales, esta formación se integrará en Sumar.

Ciudadanos sigue en la misma tónica, y no tiene asegurada su representación para las generales, previstas, en principio, para el mes de diciembre. El último semestre de 2023 coincide con la presidencia española de la Unión Europea, que es de carácter rotatorio. El Gobierno de coalición tiene ahora una nota media de 3,7, similar a la de los dos últimos años.