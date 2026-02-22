Pedro Sánchez asegura que merece la pena seguir "hasta 2027 y más allá"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado los datos que avalan el crecimiento económico del país al 2,8 por ciento junto a los casi 22 millones de personas ocupadas tras lo que ha concluido: "España va como nunca y la oposición miente como siempre".

"Cuando me dicen que si merece la pena: merece la pena hasta 2027 y más allá", ha sentenciado el presidente del Gobierno que ha aprovechado un mitin en Ponferrada (León) con motivo de la precampaña electoral en Castilla y León para reivindicar la actividad llevada a cabo por el Gobierno central en la última semana que, según ha recordado, comenzó el lunes con la firma con los sindicatos en el Ministerio de Trabajo de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que beneficiará "fundamentalmente" a los jóvenes y a las trabajadoras.

"Faltó la patronal", ha lamentado Pedro Sánchez que ha ironizado sobre las reivindicaciones de las empresas cuando suben en el Ibex. Dicho esto, ha pedido a CEOE que se siente con los sindicatos para subir los "sueldos medios" a los "profesionales medios" para que esos salarios crezcan por encima del coste de la vida y los trabajadores puedan ganar poder adquisitivo en términos reales. "Eso es lo que le pedimos a la patronal, lo que le exigía la patronal el pasado lunes", ha rememorado.

A esto ha añadido que el lunes anunciaron la creación de un gran fondo denominado 'España crece' que va a movilizar 120.000 millones de euros, momento en el que se ha dirigido al jefe de la oposición, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para afear que lleve siete años afirmando que España se hunde, se destroza y se cae a pedazos. "Lo verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre", ha zanjado.

Pedro Sánchez ha enarbolado la bandera de los gobiernos de coalición progresistas en el objetivo reducir la brecha de la desigualdad y ha recordado por otro lado que el Consejo de Ministros acordó el pasado martes investigar a los tecnoligarcas y a sus plataformas por los contenidos pornográficos donde se manipula a través de la inteligencia artificial los rostros y desnudos de las mujeres.

El líder del PSOE ha llamado a los socialistas a movilizarse en Castilla y León para que esa comunidad, que en 2022 se convirtió en "la zona cero" de los gobiernos del PP y Vox, sea en las elecciones del 15 de marzo "el punto final" de esos gobiernos. En su primer acto en precampaña de las elecciones castellanoleonesas y junto al candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, Sánchez ha reivindicado las políticas socialdemócratas y ha apostado por mantener la singularidad de España, donde crece la ultraderecha, como en el resto del mundo, pero tiene enfrente un Gobierno de coalición progresista.