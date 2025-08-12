Pedro Sánchez pronostica que la madrugada de este miércoles será "complicada" por los numerosos incendios en España: hay más de 5.000 personas desalojadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha avisado este lunes de que la noche será "complicada" en los zonas afectadas por los incendios forestales que azotan a diferentes puntos del país, a la vez que ha pedido a la ciudadanía "mucha precaución" y "seguir las recomendaciones de las autoridades".

El jefe del Ejecutivo ha señalado, en un mensaje que ha publicado en la red social X, que "todos los medios del Gobierno" se han puesto a disposición "para luchar contra los incendios".

A su vez, Sánchez ha trasladado todo el apoyo "a las personas que se encuentran en zonas afectadas" y ha deseado la "pronta recuperación" a los dos bomberos heridos "mientras luchaban contra el fuego en Galicia".

El fuego se extiende por muchos puntos de España este martes con más de una docena de incendios forestales, la mayoría de ellos concentrados en Castilla y León -donde hay más de 5.000 personas desalojadas- y Ourense (Galicia). La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado a cerca de 1.000 militares y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) ha enviado efectivos para colaborar en las tareas de extinción a lo largo del día.