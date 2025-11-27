Pérez Llorca, investido nuevo presidente valenciano en sustitución de Mazón

El candidato del PP a la Presidencia de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha sido investido este jueves presidente del ejecutivo valenciano con 53 votos a favor: los 40 del PP y los 13 de Vox.

La candidatura de Pérez Llorca, que sustituye de este modo a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, ha salido adelante en primera votación -que ha sido pública por llamamiento, tal y como establece el reglamento de Las Cores- gracias a la mayoría absoluta que suman el PP y Vox, tras unas seis horas de pleno de investidura.

La sesión ha estado marcada por la ausencia del jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, que ha llegado a Las Cortes por la tarde -sí que han estado presentes durante toda la jornada todos los consellers-. El hasta este jueves president ha accedido al hemiciclo apenas un minuto antes de comenzar la votación. Al ser preguntado sobre si Llorca será un buen presidente, ha respondido: "Magnífico".

Momentos antes, Mazón ha compartido unos minutos junto a diputados de su formación en las dependencias del PP en la primera planta, junto al hemiciclo, entre los que estaban presentes, además de Pérez Llorca, el presidente de la Diputació de València y líder provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, la portavoz adjunta Laura Chulià o el senador Gerardo Camps, además de altos cargos de Presidencia de la Generalitat y consellers como Susana Camarero o Miguel Barrachina. En un momento determinado se han escuchado algunos aplausos.

En su discurso de investidura, Pérez Llorca ha asegurado que su propósito "no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023" y ha indicado que se presenta "sin ningún acuerdo cerrado, pero con la determinación de acabar esta sesión con un pacto que asegure la gobernabilidad".

También ha avanzado que sus "primeras palabras" como 'president' serán para "pedir perdón" a las víctimas de la dana, ha exigido la reforma de la financiación y ha abogado por una política migratoria "ordenada" y por publicar la nacionalidad de los delincuentes.

Respecto a los anuncios, ha prometido la gratuidad del primer curso de universidad para quienes aprueben todas las asignaturas, ha avanzado la creación de puntos de atención sanitaria urgente 24 horas en municipios de más de 50.000 habitantes, se ha comprometido a llevar a Les Corts una segunda ley de simplificación administrativa "en el plazo máximo de 30 días", ha avanzado su intención de ampliar un 50% todas las deducciones autonómicas del IRPF y ha anunciado dos millones de euros en ayudas para agricultores.

Vox no ha desvelado su apoyo hasta el último momento

Desde Vox, su portavoz, José Mª Llanos, ha agradecido a Llorca que se haya "comprometido" con las exigencias de su partido contra la "inmigración ilegal" y el Pacto Verde Europeo, al tiempo que le ha pedido asumir otras medidas como "mantener el recorte del 50%" del presupuesto de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o una "verdadera revolución fiscal".

En esta línea, el líder nacional de Vox, Santiago Abascal, ha valorado el discurso de Llorca desde el Congreso, pero había evitado despejar si la formación respaldaría su nombramiento y ha alegado que tenía que leerlo entero y hablar antes con sus compañeros. No obstante, ha asegurado que lo que había podido escuchar del candidato para sustituir a Carlos Mazón "le ha gustado" porque ha mostrado su oposición a las políticas climáticas y a la inmigración ilegal.

Los de Abascal habían evitado en los últimos días confirmar su apoyo a Llorca, alegando que querían ver "exactamente cuál es la posición y los compromisos" que asume con los ciudadanos en su discurso. Ya habían avisado que apurarían hasta el último momento el sentido de su voto para asegurarse de que el PP cumple íntegramente con sus condiciones, que se concretan en un rechazo a las políticas ecológicas, a la inmigración ilegal y la construcción de presas y diques para evitar nuevas tragedias como la de la dana.

No ha sido hasta su último turno de réplica cuando el síndic de Vox, José María Llanos, ha confirmado el apoyo de su grupo parlamentario a la investidura de Llorca. "Vox lo tiene claro. Vox está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", ha manifestado.