La Policía detiene a ocho personas tras registrar una empresa de hidrocarburos por un presunto fraude de hidrocarburos de 280 millones

Ocho personas en el registro ordenado por la Audiencia Nacional a la empresa de hidrocarburos Biomar Oil por un fraude de 280 millones.

La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en los registros este martes de la empresa de hidrocarburos Biomar Oil, a la que el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional investiga por un posible fraude del IVA cuyo importe sería de unos 280 millones de euros, según han confirmado fuentes conocedoras de la operación.

El juez Alejandro Piña indaga si en el seno de Biomar, que figura entre los grandes morosos con la Agencia Tributaria, a la que adeuda más de 119 millones de euros, se habrían cometido delitos fiscales, organización criminal y blanqueo de capitales.

La Unidad de Delitos Económicos y Financieros ha procedido a la detención de varias personas vinculadas con la empresa, de las cuales tres pasarán mañana a disposición judicial.

Biomar se encuentra en concurso de acreedores desde julio de 2024.

Ademas, en octubre de 2024 la Dirección General de Política Energética y Minas inhabilitó a la compañía para ejercer de operador al por mayor de productos petrolíferos al haber incumplido las obligaciones para el logro de los objetivos anuales de biocarburantes y otros combustibles renovables con fines de transporte.

En marzo de este año, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid desestimó un recurso de la empresa contra dicha resolución.