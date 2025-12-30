El PP cita el 8 de enero en el Senado a Ábalos, en prisión preventiva

El PP cita el 8 de enero en el Senado al ex ministro Ábalos, en prisión provisional.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este martes que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del caso Koldo ha fijado para el próximo 8 de enero la comparecencia del ex ministro José Luis Ábalos, que actualmente está en prisión preventiva por el riesgo "extremo" de fuga.

Así lo ha adelantado la portavoz popular en una rueda de prensa desde el Senado después de la reunión de la Mesa de la comisión de investigación sobre el caso Koldo, que ha dictaminado que Ábalos comparezca el jueves 8 de enero.

"Ábalos no es un actor secundario, es el hombre para todo de Sánchez y tiene la llave de la caja fuerte de los secretos del sanchismo. Queremos que venga al Senado y que la abra de par en par delante de todos los españoles", ha proclamado Alicia García.

El ex ministro José Luis Ábalos lleva en prisión preventiva desde el 27 de noviembre, cuando el magistrado instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, acordó su ingreso en la cárcel junto con el que fuera su asesor Koldo García.

Precisamente, el Tribunal Supremo ha convocado una vista para el próximo 15 de enero en la que analizará el recurso de apelación que presentó Ábalos contra su entrada en prisión provisional por el caso Koldo.

Chemlal, último precedente de un preso ante una comisión

El PP citó en diciembre por segunda vez al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en la comisión de investigación del Senado, que también estuvo en prisión preventinva, aunque el momento en el que compareció en la Cámara Alta ya se encontraba en libertad provisional.

Sin embargo, el precedente más reciente de una persona que estaba en prisión y compareció ante una comisión de investigación en las Cortes Generales se produjo en febrero de 2025, cuando la comisión del Congreso que investiga los atentados yihadistas perpretados en Cataluña en 2017 interrogó a Mohamed Houli Chemlal, que estaba condenado por estos ataques terroristas.

En esta ocasión, el juez de vigilancia penitenciaria autorizó la salida de Houli Chemlal hacia el Congreso para ser interrogado en esta comisión de investigación, y su comparecencia se produjo en medio de un amplio despligue policial.

En el caso de José Luis Ábalos, el ex ministro se encuentra en prisión provisional y la portavoz 'popular' ha adelantado que esta citación se la comunicarán al Tribunal Supremo y a Instituciones Penitenciarias para decidir los próximos pasos.

"O colaborar o proteger a Sánchez"

Y es que Alicia García ha retado a Ábalos a elegir entre dos opciones durante su interrogatorio en la comisión de investigación del Senado: "colaborar con la verdad o proteger a Sánchez".

Por ello, la portavoz del PP en el Senado espera que Ábalos "elija la verdad" y explique "cómo se financió la candidatura de Sánchez en las primarias, qué irregularidades hubo en esas primarias, qué se pactó con Otegi y el PNV además de la moción de censura y hasta donde llegaba e l sistema de mordidas construido por Cerdán".

"Sánchez podrá celebrar el fin de año encerrado en su búnker de La Moncloa pero los españoles celebran otra cosa: El final de un ciclo, el final del sanchismo", ha sentenciado.

Zapatero, aún sin fecha

Los populares han hecho uso de su mayoría absoluta para convocar este martes a la Mesa de la comisión de investigación del Senado con el objetivo de incluir al ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero entre la lista de comparecientes.

Sin embargo, García ha confirmado que todavía no manejan ninguna fecha para la comparecencia del expresidente socialista, aunque sí que ha recalcado que su grupo ha habilitado el mes de enero para celebrar comparecencias en las comisiones de investigación.

Con todo, Alicia García ha insistido en que Zapatero es "el padre del sanchismo" y ha exigido explicaciones por si hubo "un chivatazo" en su reunión con un directivo de Plus Ultra.