La presidenta del CGPJ denuncia las "presiones externas" que sufren los jueces

Felipe VI e Isabel Perelló, presidenta del CGPJ, en Barcelona en la entrega de despachos a los 121 jueces de la nueva promoción.

La presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha afirmado que la creación de 500 plazas judiciales "no aborda ni resuelve el problema de fondo" del "déficit" de jueces y ha pedido protección para el colectivo ante "presiones externas directas" y "formas de influencia indirectas".

Así lo ha indicado Perelló en Barcelona en la entrega de los despachos a los 121 integrantes de la 74 promoción de jueces, en un acto presidido por el rey Felipe VI y en presencia del ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños.

En su intervención, la presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ ha calificado de "buena noticia" el reciente anuncio del Gobierno de que este año se crearán 500 plazas judiciales, pero ha advertido que este proyecto "no aborda ni resuelve el problema de fondo", en un contexto de "grave déficit de jueces".

Perelló ha insistido en que es preciso que los jueces estén "protegidos no solo frente a intervenciones o presiones externas directas, sino también frente a formas de influencia indirectas".

Asimismo, ha advertido de que "no se puede reducir" el nivel de exigencia ni la formación requerida a los jueces, "pues ello puede comprometer la calidad del sistema", y ha afirmado que es "urgente" convocar pruebas selectivas para cubrir "tantas plazas vacantes" en la justicia.

A su vez, Felipe VI ha pedido a los nuevos jueces que ejerzan su función desde una "nítida perspectiva europea" y acorde al Derecho Internacional, con los derechos humanos como "obligado referente", y sean un "ejemplo constante de rectitud" para garantizar el buen funcionamiento del sistema constitucional.

En su discurso, el Monarca ha recordado la importancia del derecho internacional en la "labor" de los jueces y el "valor de obligado referente interpretativo "de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Carta de las Naciones Unidas y los tratados y convenios en la materia de los que España es parte.