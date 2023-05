El presidente de Melilla cesa al consejero implicado en la supuesta compra de votos

El presidente de la Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha cesado este miércoles al consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, Mohamed Ahmed Al-Lal (CPM), detenido el martes por su presunta implicación en la trama de supuesta "compra de votos" a través del voto correo de cara a las elecciones municipales y autonómicas del próximo 28 de mayo.

Según el Decreto firmado por Eduardo de Castro y publicado de urgencia este miércoles en el Boletín Oficial de Melilla, De Castro dispone "el cese de D. Mohamed Ahmed Al-Lal como consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana, revocándole en su caso todas las delegaciones efectuadas por esta Presidencia".

La destitución el consejero cepemista llega un día después de que el propio presidente, tras la detención de Mohamed Ahmed y otras nueve personas más entre lunes y martes por la presunta comisión de dos delitos, uno electoral y otro de pertenencia a grupo criminal relacionados con la supuesta compra de sufragios mediante el voto por correo, avanzara que "cesaré a miembros del Ejecutivo si su situación legal así lo requiere".

"Intereses de Melilla"

A través de su perfil oficial en redes sociales, la primera autoridad melillense, diputado expulsado de Ciudadanos que gobierna desde 2019 gracias a los votos de los ocho diputados de CPM y cuatro del PSOE, expresaba que se sentía "muy preocupado por los hechos de las últimas horas: como presidente del Gobierno de Melilla estoy pendiente de su alcance judicial por cuanto mi deber es preservar el Estado de derecho y los intereses de Melilla".

Mohamed Ahmed Al-lal, que también es diputado local por CPM, es miembro del Ejecutivo melillense desde que en junio de 2019 lograran ganar la votación frente a la candidatura más votada, la de Juan José Imbroda con 10 escaños y los dos apoyos que recibió de Vox, frente a los 13 diputados sumados por el actual Gobierno (8 CPM, 4 PSOE y uno de Ciudadanos). Su cese llega a cuatro días de las elecciones, momento en el Ejecutivo de Eduardo de Castro estará ya en funciones hasta la constitución de la nueva Asamblea, fijada para el próximo 17 de junio.

Ahmed, que concurrirá a las elecciones del 28 de mayo como número tres en la candidatura cepemista, fue detenido el martes y a las pocas horas, tras acogerse a su derecho a no declarar, fue puesto en libertad, aunque con la retirada de su pasaporte y la intervención de su teléfono móvil.

Acusaciones a la delegada del Gobierno

El hasta ahora consejero de Distritos, en declaración a los medios, denunciaba que su arresto obedecía una "persecución política" por parte de la Delegación del Gobierno, cuya titular es la socialista Sabrina Moh Abdelkader, algo que la institución gubernamental ha negado tajantemente al asegurar que la investigación está bajo mandato judicial.

Moh, ha rechazado haber dado órdenes políticas a las fuerzas de seguridad para perseguir a partidos políticos. Ha recriminado esas "acusaciones tan graves" y ha defendido que su tarea es garantizar unas elecciones limpias.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, la representante del Ejecutivo ha afirmado que no piensa permitir que "se sigan haciendo estas acusaciones tan graves, como que una delegada del Gobierno es la que da directrices políticas" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "para que se persiga a un partido político".

Me da igual cuál sea, esto no puede ser, este mensaje no se puede trasladar", ha recalcado Moh, al hilo de que la consejera del Gobierno melillense y candidata de CPM, Dunia Almansouri, afirmara ayer que hay una "clara persecución" contra ellos a raíz de las detenciones y de los registros en locales vinculados al partido.