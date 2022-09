El presidente del Supremo denuncia maniobras para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes, ha asegurado este lunes que no quiere ocupar una de las plazas vacantes en el Constitucional y ha denunciado maniobras para hacerle "tambalear" en su exigencia de que el Consejo elija a los dos magistrados que le corresponden en la renovación de ese tribunal."Hay que cumplir la ley", ha subrayado Lesmes en declaraciones a los periodistas antes de la toma de posesión del nuevo fiscal general, en las que ha afirmado que hay suficientes candidatos para ocupar esas plazas y ha confiado en que las negociaciones de esta semana desemboquen en un acuerdo.

El CGPJ se reunirá en sesión plenaria próximo 8 de septiembre para proponer dos nuevos miembros del Constitucional -otros dos deben ser elegidos por el Gobierno-, después de que el Gobierno modificara la legislación para que pudiera hacerlo antes del 13 de septiembre.

Todo apunta a que el pleno convocado para el día 8 transcurrirá sin acuerdo, pese a la pretensión de Carlos Lesmes de cumplir la ley. El órgano está integrado por 19 miembros, de los cuales 11 pertenecen al bloque conservador y 8 al progresista. Para que cualquier candidatura salga adelante se necesitan 12 votos, y los conservadores no parecen dispuestos a llegar a ningún pacto, por lo que no saldrían los númerosEl presidente del CGPJ se ha mostrado, por otro lado, visiblemente molesto con las informaciones publicadas, en concreto por El Mundo, sobre sus supuestas aspiraciones a entrar en el TC y sobre el posible boicot de vocales conservadores del Consejo al nombramiento de los magistrados para ese tribunal. Son, ha dicho, movimientos para mediatizarle y hacerle "tambalear" en su exigencia de que se cumpla la ley y el Consejo designe a sus candidatos.

Renovación del CGPJ

Lesmes ha calificado de “insostenible e inaceptable” la situación de la Justicia en España como consecuencia de la no renovación del Consejo, cuyo mandato está caducado desde hace casi cuatro años.

Ha asegurado que no tiene “ninguna esperanza” de que se llegue a un acuerdo de renovación del Consejo, lo que está provocando una situación "desoladora": “Dentro de poco habrá salas del Supremo que no se podrán componer y en meses el Tribunal Militar Central no se podrá reunir”, ha ejemplificado.