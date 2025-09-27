La Princesa de Asturias, recibida por escolares en su segundo día en Navarra

Un grupo de escolares de Olite han recibido este sábado por la mañana a la Princesa Leonor, que, en compañía de los reyes, ha acudido a visitar el Palacio Real de esta localidad en la segunda jornada del primer viaje oficial de la heredera de la Corona a Navarra.

"Está muy bien que conozca su cuna", explicaba a los periodistas una vecina del centenar de vecinos que se han acercado a la entrada del palacio para saludar a la princesa de Viana, título que Leonor de Borbón ostenta junto con los de Asturias y Girona.

Los niños, de 9 años y escolares del CEIP Príncipe de Viana, han entregado a la princesa Leonor un trabajo que han realizado precisamente sobre la historia de Carlos III, príncipe de Viana, que han explicado a los reyes y a la heredera de la Corona los alumnos Sebastián y Marina.

También han entregado a la princesa y a los reyes, que han saludado a la mayor parte de los vecinos y se han fotografiado con ellos, un cuadro firmado por todos ellos y un libro sobre la historia del palacio.

Un palacio que han recorrido la princesa y los reyes y que es el monumento más visitado de Navarra, obra cumbre del rey Carlos III el Noble (1387-1425) y su esposa, también llamada Leonor, y el emblema más representativo del viejo Reino de Navarra.

En la época moderna, tras la conquista de Navarra en 1512 y con el declive de la importancia política de Olite, cayó en desuso hasta que un incendio lo devastó en 1813 y no fue hasta principios del siglo XX cuando se reconstruyó.

Tras Olite, los reyes y la princesa se trasladarán a Tudela, última etapa de su viaje a Navarra.