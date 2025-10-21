El Rey concede el Toisón de Oro a Felipe González, Miquel Roca y Miguel Herrero de Miñón

Felipe VI ha decidido conceder el Toisón de Oro al ex presidente del Gobierno Felipe González y a los padres de la Constitución Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón por su "dedicación y entrega al servicio de España y de la Corona", según han revelado fuentes del Gobierno.

El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento, en su reunión de este martes, de la concesión de esta distinción por parte del jefe del Estado.

El Toisón es la más alta distinción concedida por la Corona española, y el actual Rey sólo lo había concedido antes a su hija, la princesa Leonor, cuando cumplió 10 años, y a su madre, la reina Sofía, el pasado mes de enero.

Él mismo ingresó en la orden del Toisón de Oro a los 13 años, de manos de su padre, Juan Carlos I.

En este ocasión reciben la condecoración el socialista Felipe González -el jefe del Gobierno que más tiempo ha permanecido en el cargo, entre 1982 y 199- y dos de los siete ponentes que formaron parte del grupo que elaboró la Constitución de 1978: Miquel Roca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

De la relevancia de esta condecoración da cuenta el hecho de que durante el reinado de Juan Carlos I solo una veintena de personalidades lo recibieron.

El Toisón nació como una orden de Caballería creada en 1430 por el duque de Borgoña con motivo de su matrimonio con Isabel de Portugal.

Al pasar a su nieto Carlos I -el emperador de España Carlos V-, los reyes de España son desde entonces soberanos de la orden.

Consta de un collar de oro con las armas de los duques de Borgoña, del cual cuelga el mítico vellocino de oro, regalo de los dioses que garantizaba prosperidad y símbolo del heroísmo a partir de la gesta de Jasón y los argonautas.

Sus símbolos fundamentales son el carnero de oro que pende del collar y la doble 'B' que forma cada uno de sus eslabones, dos letras enfrentadas como pedernales de las que surgen llamas en representación del fulgor y la rapidez en la guerra.

Al no tener carácter hereditario, debe ser devuelto a la muerte del caballero que lo posee.