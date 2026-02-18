El Rey recibe las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos

Felipe VI ha recibido este miércoles las cartas credenciales del nuevo embajador de Estados Unidos en España, Benjamín León Jr., en la tradicional ceremonia que se celebra en el Palacio Real y a la que ha asistido el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Además de Benjamín León Jr., han entregado las cartas credenciales -el documento que acredita a un embajador extranjero como representante y máxima autoridad diplomática de otro país en España- otros seis nuevos embajadores: los de Haití, Japón, Malasia, Grecia, Uruguay y Bulgaria.

El cargo de embajador estadounidense en España permanecía vacante desde julio de 2024, cuando la dominicana-estadounidense Julissa Reynoso dejó el puesto tras algo más de dos años en el mismo.

Benjamín León Jr., empresario de 81 años y origen cubano, llegó este lunes a Madrid y al día siguiente se reunió con Albares, con quien abordó la agenda bilateral. Un encuentro tras el que el Ministerio de Asuntos Exteriores destacó "las sólidas relaciones" que mantienen ambos países y confió en seguir estrechándolas.

Aunque León llega a la Embajada en un momento de tensiones entre Europa y Washington y también con España, sobre todo por la negativa del Gobierno a aumentar hasta el 5% del PIB su presupuesto en defensa, lo que ha generado roces con la Administración de Donald Trump.

El de Estados Unidos ha sido el séptimo de los embajadores que han entregado sus cartas credenciales este miércoles a don Felipe en lugar de los seis habituales.

Así, el Rey ha recibido antes las cartas credenciales de Wooldy Edson Louidor, embajador de Haití; Hiroshi Yamauchi, de Japón; Haznah Binti md Hashim, de Malasia; Apostolos Baltas, de la República Helénica; de Bernardo Greiver del Hoyo, de Uruguay, y Todor Stoyanov, de Bulgaria.

Una vez que se han presentado por separado en la Cámara Oficial del Palacio Real, Felipe VI ha mantenido una reunión con cada embajador en otra sala para intercambiar impresiones sobre el estado de las relaciones bilaterales, encuentros en los que ha participado también Albares.

Los siete nuevos embajadores han llegado al Palacio Real a bordo de carrozas de caballo de época, una tradición, única en el mundo, que se remonta al siglo XVIII, en una ceremonia que se ha mantenido prácticamente intacta desde el siglo XVIII hasta la actualidad.

Una vez en el patio del palacio, la comitiva es recibida con los acordes del himno nacional de sus respectivos países y con los honores de un destacamento de la Guardia Real.