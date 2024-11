Ribera se defiende: "Si se burlan de los avisos rojos es difícil prepararse para la siguiente calamidad"

El PP ha acusado a la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, de hacer una "gestión negligente" con la DANA y la vicepresidenta ha afeado al PP que "se burlan de los avisos rojos de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología)".

"A la vista de una gestión claramente negligente, si resulta comisaria, si los tiene, ¿va a trasladar a la Comisión Europea los problemas judiciales por su mala gestión en España?", le ha preguntado el diputado del grupo parlamentario popular, César Sánchez, este miércoles durante la sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados.

Además de acusar a Ribera de "estar trabajando en sus temas personales" en Bruselas cuando sucedieron las riadas, el diputado del PP ha dicho que es la "máxima responsable de la limpieza de los cauces, que no limpió".

En concreto, ha indicado que es "responsable de no haber adecuado el barranco del Poyo"; de que este "no contase con sistema de alerta temprana, como sí cuentan otras demarcaciones en España"; de "no informar a nadie durante las dos horas y media más críticas de la historia reciente del pueblo valenciano" y "de no declarar la situación tres cuando la presa de Forata estuvo a punto de reventar".

En la misma línea, el diputado popular Miguel Tellado ha apuntado que Ribera ha sido "una ministra huida, una ministra a la fuga", así como "un fraude electoral" y "un fraude político sin precedentes". "Lo único que a usted le importa es su futuro en Europa", le ha afeado.

Además, Tellado le ha espetado que "va a pasar bastante tiempo declarando en los juzgados entre las riadas y el fraude de los hidrocarburos".

"Si no hubiese anulado en el año 2021 el proyecto de encauzamiento y drenaje del barranco del Poyo se hubieran salvado muchas vidas, pero usted lo anuló y lo anuló por intransigencia política. Usted no permitió limpiar los cauces de los ríos y lo hizo por ideología", le ha afeado el diputado del PP.

La ministra Ribera se ha defendido asegurando que "la vez que más cerca se ha estado de resolver las obras del barranco del Poyo" ha sido cuando ella misma, "como secretaria de Estado, firmó la única declaración de impacto ambiental favorable a esas intervenciones en diciembre de 2011".

"Ustedes la dejaron caer. La guía quedó caducada en 2017 por falta de actuación del gobierno del señor Mariano Rajoy", ha afirmado, provocando increpaciones por parte de la bancada del PP.

Además, Ribera ha sugerido "pedir explicaciones a cada cual por lo que es su responsabilidad" y ha afeado a los 'populares' que "se burlan de los avisos rojos de la Aemet". "Si consideran que la información no es confiable, si se burlan de los avisos rojos de Aemet, es muy difícil extraer conclusiones que nos preparen para reaccionar bien ante la siguiente calamidad", ha enfatizado.

Según ha respondido Ribera, "fue una pena que las obras de protección del barranco del Poyo no se ejecutaran cuando tocaba, a partir de enero de 2012" y "que costara tanto poner orden en el caos de las obras declaradas de interés general por parte del Estado con los terrenos ya expropiados" cuando llegaron "en junio de 2018 al Gobierno" y que "hasta en la Embajada de Japón entiendan lo que significa un aviso rojo de la AEMET, pero al responsable de Protección Civil y Emergencias de la Generalitat de Valencia, le cueste tanto reaccionar".