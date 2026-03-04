El Supremo juzgará a Ábalos y Koldo al rechazar enviar el caso mascarillas a la Audiencia

El ex ministro José Luis Ábalos y el empresario Víctor de Aldama, durante la audiencia preliminar en el Tribunal Supremo.

El Tribunal Supremo ha acordado juzgar al ex ministro Jose Luis Ábalos y a su ex asesor Koldo García después de rechazar las alegaciones de sus defensas para que la causa de las mascarillas se remitiera a la Audiencia Nacional, de manera que la vista oral arrancará previsiblemente en el mes de abril.

Fuentes jurídicas han informado de que la Sala de lo Penal ha desestimado las cuestiones previas alegadas por las defensas de Ábalos y Koldo el pasado 12 de febrero en la audiencia preliminar para que el procedimiento de las mascarillas se remita en la Audiencia Nacional y de esta forma retrasar el juicio, una petición que ambas defensas habían reiterado a la Sala esta misma semana.

Ábalos presentó ante el Supremo una cuestión de competencia, al igual que su ex asesor Koldo García, para que este juicio se celebrase en la Audiencia Nacional tras las últimas revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera.

La Fiscalía pide 24 años para el exministro y 19 y medio para su exasesor, y las acusaciones hasta 30 años de cárcel; en cambio para el tercer acusado, el empresario Víctor de Aldama, solicitan 7 años por su colaboración con el Ministerio Público tras confesar los hechos.