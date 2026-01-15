El Supremo rechaza imponer una fianza a Aldama como reclamó Koldo García.

El Tribunal Supremo ha rechazado la petición del ex asesor ministerial Koldo García de que se imponga fianza al empresario Víctor de Aldama de cara al juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia.

A través de una providencia, el magistrado instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, señala que la razón de las fianzas de 60.000 euros que sí ha impuesto tanto al exasesor como al exministro José Luis Ábalos no es debido a que ellos dos se encuentren en prisión provisional y Aldama en libertad.

El magistrado explica que "la razón es más simple", precisando que "las eventuales responsabilidades civiles que con ello tratan de asegurarse traerían causa de la posible comisión de ilícitos penales que solo a aquéllos (y no a Aldama) se atribuyen por las acusaciones en esta causa especial".

Puente alude a posibles indemnizaciones que podrían tener que pagar Ábalos y Koldo en favor de las empresas públicas Ineco y Tragsatec, "constituyendo dichas responsabilidades civiles la parte notablemente sustancial de las posibles responsabilidades pecuniarias cuya satisfacción trata aquí de asegurarse cautelarmente".

Sin legitimación

Además, el magistrado puntualiza que Koldo "carece por completo de legitimación" para pedir la adopción de medidas cautelares orientadas a asegurar las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse del juicio frente a otro de los acusados.

"Es claro que, no estando legitimado para interesar en este procedimiento frente a otros de los acusados responsabilidad pecuniaria alguna, mal podría estarlo para solicitar el aseguramiento cautelar de unas eventuales responsabilidades que no puede interesar", indica.

Puente añade que, "siendo solidaria la responsabilidad civil de los condenados por la comisión de un determinado hecho delictivo, carecería cualquiera de los así declarados responsables, si hubiere lugar a ello, de la posibilidad de exigir que aquélla se ejecutara sobre el patrimonio de otro y no sobre el propio, fuera mayor o menor la capacidad patrimonial de uno u otro".

El ex asesor de Ábalos pidió que se le impusiera fianza también a Aldama alegando que la responsabilidad civil tiene que ser "solidaria entre todos ellos" --los tres procesados-- y dada su "exuberante capacidad económica y solvencia material".