Víctimas de la dana critican que Mazón "no ha estado a la altura": "Esperamos un 'me he equivocado, voy a dimitir'"

La presidenta de la Asociació de Víctimes de la DANA 29 d'Octubre, Mariló Gradolí, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "no ha estado a la altura" de lo que se esperaba de él en su declaración institucional para anunciar su dimisión.

Por contra, Gradolí considera que Mazón "ha aprovechado los micrófonos para hacer un mitin electoral, una defensa judicial y un repartir culpas a todo el mundo".

Gradolí, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha lamentado que lo que han visto en la comparecencia de Mazón ha sido "una defensa judicial y un repartir culpas a todo el mundo". "Pensábamos que realmente después de un año se comportaría institucionalmente y que en menos de un minuto dijera 'me he equivocado, he reflexionado y voy a dimitir', pero hemos visto que no", ha reprochado.

En ese sentido, ha apuntado, como víctimas: "no entramos ni salimos en los rifirrafes políticos de quién tiene más la culpa, nosotros lo que queríamos era que se viese que asumía las responsabilidades de lo que pasó aquel día 29 de octubre y que contaba la verdad".

"Y no ha contado la verdad. Ha hecho una defensa judicial que no sabemos todavía si estaba al corriente o si no estaba al corriente, si estaba informando a su partido, si no lo estaba, no nos ha quedado nada claro, lo que ha hecho ha sido una defensa judicial, hablarle a la jueza y a partir de ahí ya veremos las consecuencias y las repercusiones que tiene judicialmente", ha recriminado.

En ese sentido, le ha afeado la falta de claridad en la asunción de sus responsabilidades por "lo que hizo o no hizo aquel día 29 de octubre" y "se ha quedado en el aire" saber qué va a hacer: "Si se queda como diputado, si dimite, como siempre nos tiene acostumbrados a marear, a no decir la verdad y a no ser claro".

"Si durante un año la sociedad valenciana estamos saliendo al grito de 'Mazón dimisión', la palabra dimisión no lo ha dicho, está en su realidad en su relato y no escucha a los valencianos", ha apuntado Gradolí, que ha destacado no obstante que "por fin su partido le ha hecho reflexionar después del funeral de Estado y lo que significó tenerse que escuchar una descripción de lo que piensa la sociedad valenciana de Mazón".

En esta línea, ha resaltado que "ha tenido que reaccionar pero no sabemos hasta qué punto porque no sabemos si se queda de diputado o no se queda de diputado, sabemos que ha dimitido porque más o menos lo intuimos pero la palabra dimisión no ha aparecido".

Políticas de negacionistas

Del mismo modo, ha señalado que habrá un nuevo presidente de la Generalitat con el apoyo del PP y Vox y al respecto ha recordado que "Vox puso como condición para darle el apoyo a Carlos Mazón eliminar la Unidad Valenciana de Emergencias, que algo habría ayudado y habría sido muy positiva en una situación de emergencia como la que pasamos aquella noche". "Si el nuevo presidente que va a entrar va a seguir en manos de unas políticas de negacianistas, poca seguridad vamos a tener", ha advertido.

Así, ha señalado que las víctimas han entendido de la intervención de Mazón que ha querido pedirles perdón, pero sin pedirlo: "no quiere reconocer absolutamente nada ni nos ha pedido perdón directamente por no haber estado a la altura ni estar donde tenía que estar". "No ha estado a la altura de una declaración institucional, no lo estuvo el día 29, no lo he estado durante un año y no he estado hoy", ha apostillado.

En ese sentido, ha criticado que en lugar de pedir "perdón ahora y aquí" a las víctimas ha querido victimizarse después de un año: "hacernos entender que se siente víctima porque la gente no está de acuerdo con lo que hizo, pues que escuche a las personas que han perdido a sus seres queridos y sabrá qué es ser víctima".