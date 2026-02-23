Vox expedienta a los ediles que apoyan a Ortega Smith

La dirección de Vox ha suspendido cautelarmente de militancia tanto a la portavoz adjunta del grupo municipal en Madrid, Carla Toscano, como al concejal Ignacio Ansaldo, como ya hiciera con el portavoz de la formación en la capital, Javier Ortega Smith.

La secretaría general de Vox, a cargo de Ignacio Garriga, ha remitido un comunicado al Ayuntamiento de Madrid, como ya hiciera el jueves pasado con respecto a Ortega Smith, donde comunica la apertura de un expediente de expulsión del partido, en situación cautelar, tanto a Toscano como a Ansaldo, de quien se da la circunstancia que ostenta el carné número uno de afiliado de Vox como socio fundador.

Además, el vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha advertido a Javier Ortega Smith de que "las decisiones de la Ejecutiva las cumplen el afiliado número seis y el 68.000", después de que el exdirigente de la formación se niegue a abandonar la Portavocía en el Ayuntamiento de Madrid.

"En Vox hay un Comité Ejecutivo Nacional (CEN) que toma decisiones, y las cumple el afiliado número seis y el 68.000", ha indicado Garriga en rueda de prensa desde la sede nacional de Vox, donde ha recalcado que el futuro de Ortega Smith está en manos de órganos independientes que deben resolver si es expulsado definitivamente de la formación.

Ortega Smith ha sido suspendido cautelarmente de militancia en Vox por "desacatar" una resolución de la Ejecutiva que designaba a Arantxa Cabello como nueva portavoz de grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento. El concejal ha reafirmado este lunes que es portavoz del grupo municipal del partido en el Consistorio, y ha desvelado que es el afiliado número seis de Vox.