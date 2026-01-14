Yolanda Díaz acusa a Sánchez de descuidar la coalición e insiste en que "regalar" dinero a caseros no abarata la vivienda

Yolanda Díaz acusa a Sánchez de descuidar la coalición y reitera que "regalar" dinero a los caseros no abarata la vivienda.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha acusado al PSOE de descuidar la coalición de Gobierno y le ha afeado que “no ha actuado bien” al presentar sin consenso el Real Decreto Ley sobre la vivienda y que incluye una deducción fiscal del cien por cien a los caseros que no suban la renta a los inquilinos

Díaz, en una entrevista en RTVE, se ha enzarzado con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, a cuenta después de que ésta en otra entrevista en Onda Cero, asegurarar que las medidas que propone Sumar son muy coyunturales y además cree que lo que está proponiendo el Gobierno está en la línea que pactaron con la coalición de Yolanda Díaz en la Ley de Vivienda.

La vicepresidenta segunda la ha pedido "respeto" por la coalición de Sumar porque ella sí tiene mucho respeto por el PSOE: "Pediría lo mismo".

"Sumar lleva muchos meses y mucho tiempo haciendo propuestas públicas, conocidas, además, que a uno le gustarán o no. Y no le faltamos al respeto a nadie", ha argumentado Díaz al tiempo que ha señalado que había hecho cambios sustanciales en el Ministerio de Trabajo de los que hoy "presume todo el Gobierno". A pesar de ello, ha señalado que ha sido "bilipendiada" en términos políticos por lo que ha insistido en pedir "respeto".

"Mis adversarios no están en la izquierda"

La ministra de Vivienda ha respondido, desde Onda Cero, a esta petición alegando que ella ha sido respetuosa y que suele serlo siempre.

"Por supuesto que respeto a todas las formaciones políticas", ha insistido Isabel Rodríguez quien abundando en esta afirmación ha añadido que no solo respeta sino que también valora a la coalición con la que comparten Gobierno.

"Mis adversarios no están en la izquierda. Mis adversarios están en aquellos que están protegiendo los pisos turísticos ilegales, que no quieren construir vivienda protegida para siempre, que quieren construir en zonas inundables. Todo esto es mi combate", ha exclamado.