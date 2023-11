El Ayuntamiento de Sevilla estudia cómo dar un epílogo a la Feria de 2024 tras los fuegos

No perder la noche del sábado. El delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento, Manuel Alés, avanzó ayer que su delegación está estudiando la manera de que la Feria de Abril no termine "rotunda y bruscamente" con los fuegos artificiales al quedar todavía unas horas en las que poder disfrutar en el real y cuando hay muchas caseras llenas, como se ha visto este año. Alés advirtió que con el actual formato la celebración no se desarrolla en ningún fin de semana completo, algo que lamentó. En cualquier caso, esta idea que lanzó el delegado en un foro organizado por Ática, la Asociación de Titulares de Casetas creada el pasado año, sería sólo para la edición de 2024 porque la firme intención del gobierno municipal es volver en 2025 al formato de Feria de seis días (de martes a domingo) aunque hará un consulta popular para ello.

Tras el cambio de formato establecido en la Feria de 2017, que en principio iba a ser sólo para ese año, la celebración concluye a las 0:00 del domingo con los fuegos artificiales. Alés manifestó que buscan la manera de suavizar ese final “rotundo y brusco” para “no perder el sábado”. En la pasada edición muchas casetas siguieron abiertas y con gran animación y la Policía se personó para clausurarlas al haber terminado oficialmente la celebración. Es lo que se quiere evitar de algún modo.

Además, el edil de Fiestas Mayores repasó cuál es la hoja de ruta del Ayuntamiento para determinar el formato de la Feria. Tras la edición de 2024, se hará una consulta “en caliente”, previsiblemente a la semana siguiente de su finalización. La intención es que voten el mayor número de personas posible. “Nuestra voluntad es volver al modelo al de antes, pero tenemos que hacer una consulta con más garantías y peso legal que la anterior y cambiar posteriormente la ordenanza con el respaldo del pleno para contar con todas las garantías jurídicas y políticas”. Alés añadió que también se hablará con todos los sectores implicados, como los titulares de casetas, los hosteleros, los restauradores, los montadores o el sector turístico.

En cuanto a la ampliación, se mostró rotundo: “La voluntad es la de ampliar la Feria, aunque conlleva muchas dificultades, pero lo estamos estudiando. Cambiar la ubicación no lo contemplamos en absoluto”. El proyecto, todavía en fase muy embrionaria, sería reordenar el espacio entre la calle Antonio Bienvenida y el Club Náutico; y crear algunas manzanas más a partir de Costillares.

El delegado avanzó también que se está trabajando a marchas forzadas para mejorar el sistema de media tensión de la Feria y evitar los apagones de este año. De este modo, el real quedará aislado de los barrios de Los Remedios y Tablada.

Por su parte, el histórico Rafael Carretero, responsable del montaje de la Feria durante 37 años, ha defendido rotundamente la vuelta a la Feria de los seis días al generar muchos menos problemas. Por parte de Ática, Arturo Candau también defendió esta tesis.