Tradiciones de la Feria de Abril que podemos replicar en casa

Será el segundo año consecutivo que la Feria de Abril de Sevilla no pueda celebrarse por la Covid-19. Pero existen numerosas ideas para trasladarla a nuestros hogares y no dejar de disfrutar, de manera segura, del ambiente de esta fiesta tan popular. Ya el pasado año 2020, en pleno confinamiento, muchos fueron los amantes de esta festividad que redecoraron sus casas para no dejar pasar esta fecha tan especial.

A falta de esperar al año 2022 para volver a pisar el albero del Real, podemos optar desde montar nuestras propias casetas con farolillos, y construidas por nosotros mismos, hasta amenizarnos con las comidas más populares de estas fechas.

Kit de manzanilla

Si hay una marca que reluce en el mes de Abril es la marca de la bodega sanluqueña Barbadillo. No puede faltar en ninguna feria el clásico rebujito, compuesto por la manzanilla o Fino, refresco de lima y muchísimo hielo. En esta ocasión, Barbadillo se une a la celebración casera de esta fiesta lanzando su kit del feriante por segundo año consecutivo. El pack consta de seis botellas de manzanilla Solear de 75 centilitros, seis catavinos, cinco farolillos y dos tiras de banderitas, con los que podremos además adornar nuestros balcones o terrazas.

Pescaíto frito

La Feria de Abril da por iniciada su celebración con la cena del pescaíto. Una de las noches más especiales del año en la capital andaluza y en la cual, a falta de poder reunirnos en nuestras casetas, varias freidurías ya han anunciado precios especiales y reparto a domicilio para evitar aglomeraciones.

Música

En cualquier Feria de Abril no pueden faltar las características sevillanas. Pero no solo de sevillanas vive la Feria de Sevilla, existen en Spotify numerosas listas de reproducción que incluyen rumbas y otros estilos acordes a este mes. Y para entrada la noche, tampoco puede faltar la música más actual para disfrutar con nuestros convivientes.

Construyendo la feria

El pasado año durante el confinamiento los ciudadanos sevillanos mostraron en sus redes sociales que la feria estaba más viva que nunca, aunque fuera mediante videollamadas y la construcción de portadas y casetas en balcones y ventanas pleno confinamiento.

El ambiente es primordial para que nuestro hogar se asemeje a las añoradas casetas. Los colores blancos y verdes o rojos y blancos son los más utilizados para este tipo de decoración, la cual abarca desde los clásicos farolillos hasta la construcción de flores de papel que asemejen las paredes más clásicas del Real. Existen numerosos tutoriales con los cuales podremos elaborar nuestros propios adornos, aunque también podemos apoyar el negocio local comprando packs de farolillos en las mejores empresas sevillanas.

Cuelga guirnaldas en el techo y en los balcones y adorna las mesas con manteles de cuadros. Las flores también son un punto importante en la decoración feriante y podemos optar tanto por flores naturales como artificiales.