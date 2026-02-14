El cuponazo de la ONCE deja 400.000 euros frente al Hospital Virgen del Rocío de Sevilla

El sorteo del Cuponazo de este viernes ha repartido más de ocho millones de euros entre siete provincias andaluzas. En Sevilla, Antonio Jiménez, vendió diez cupones premiados con 40.000 euros, con lo que ha repartido 400.000 euros en la calle Torcuato Luca de Tena, frente al Hospital Virgen del Rocio.

Jiménez, que es vendedor de la ONCE desde hace dos años, ya sabe lo que es dar fortuna porque hace un lustro repartió otros 250.000 euros en el mismo lugar, en otro sorteo del Cuponazo. “Es muchísima alegría -reconoce encantado-. Una alegría tremenda porque la gente se arrima al quiosco y hace muchísima falta para todo el mundo, sobre todo a los trabajadores, y me alegro por ellos. Un premio así, de 40.000 euros, ayuda mucho en casa y además está exento de impuestos. El Estado no te quita ni un euro, todo es ganancia”, explica.

La provincia más afortunada con el Cuponazo de este viernes 13 ha resultado Almería, con 6,7 millones de euros que se han repartido entre las localidades de Gérgal y Vera.

Antonio Álamo, vendedor de la ONCE desde 2023, vendió la serie agraciada con seis millones de euros, el mayor premio que ofrece el Cuponazo, y nueve cupones premiados con 40.000 euros cada uno, que suman 6.360.000 euros en la plaza del pueblo, en Plaza Nueva, epicentro de la vida de una localidad de poco más de mil habitantes ,aunque también ha vendido algún cupón en la vecina Abla. “Estoy emocionado vivo, no me lo creo todavía, es increíble”, dice esta mañana temprano al borde de contener las lágrimas.

Después de toda una vida laboral en la hostelería, como camarero y cocinero, desde los 18 años, una enfermedad y un oído sordo cambiaron el rumbo de su trayectoria gracias a la ONCE. “Me cambió la vida en todo la verdad -reconoce orgulloso-, me dio una oportunidad con mi discapacidad. Es una empresa muy grande y un servicio social que hace que es maravilloso”, comenta entre el barullo de felicitaciones que empieza a cambiar la rutina de este sábado en la pequeña localidad de la comarca de Los Filabres-Tabernas.