Precios y días más baratos de las atracciones de la Feria de Sevilla en 2023

Parece que el tiempo esta primavera es cómplice de que Sevilla viva una de sus semanas más esperadas de principio a fin. Un sol radiante, un cielo de farolillos y volantes llenos de lunares adornan las azoteas de la ciudad. Todo está prácticamente listo.

A cuatro días de que el Alumbrado de el pistoletazo de salida a una nueva Feria de Abril, la ilusión en los sevillanos crece por días, para muchos de ellos, 'la mejor semana del año'. La madrugada del sábado 22 al domingo 23 de mayo, el Real volverá a cobrar vida para que, un año más, la feria se viva los 7 días.

La Calle del Infierno: precios e iniciativas

Pero, ¿Qué sería de la Feria de Abril sin su ruidosa Calle del Infierno?. Aunque oficialmente la Feria comience en la noche del pescaíto, Enrique Bañuls, miembro de la Asociación Andaluza de Feriantes, adelanta que la Calle del Infierno pondrá en marcha sus atracciones el jueves 20 de abril.

En cuanto a los precios de las atracciones de esta Feria de Abril 2023, algunos feriantes estiman un precio aproximado para disfrutar de sus atracciones que ronda entre 4 y 5 euros y la gran mayoría no quiere incrementar la cuantía de las entradas a medida que pasen los días.

Será este jueves 20 de abril cuando los precios se mantengan más económicos, en torno a los 3,50 euros. El viernes 21, a partir de las 17:00, también se podrán conseguir pases para las atracciones a un precio más barato, de 3,50 a 4 euros. A partir del sábado el precio oscilará entre 4 y 6 euros. Una vez que pase la semana de feria, el domingo 30, tendrán de un 20 a 25 por ciento de descuento. Esta iniciativa se llevará a cabo para promover que los feriantes o personas que no hayan podido pisar la feria, puedan disfrutar de las atracciones a un precio más económico.

"Si llueve, aunque sea un día, no nos salen las cuentas"

Los feriantes, entre otros aspectos, deben hacerse cargo del pago de las tasas para poder instalar sus atracciones en el suelo de la calle del Infierno que, en ocasiones, resulta bastante caro. Todo tiene que ir bien durante la semana para que se vean recompensados económicamente. Debido al coste de estas tasas, el Ayuntamiento de Sevilla ha bonificado a los feriantes con un 20 por ciento de descuento en éstas para apoyar al sector. Aunque los feriantes agradezcan esta rebaja económica, siguen manteniendo que "el suelo de Sevilla es muy caro".

Francisco Arjona, uno de los dueños de la mítica atracción de los coches locos, confiesa que para poder trabajar del 20 al 30 de abril, han tenido que hacer frente a un gasto que oscila entre 19.000 y 20.000 euros. "Los precios han subido, igual que ha subido todo. Aún así queremos mantener los precios para los clientes, pero va a ser complicado", apunta. "Después de lo que pagamos por poder estar aquí, como nos llueva un día, no nos salen las cuentas".

El responsable de El látigo, Mariano Pérez, también agradece la bonificación y reconoce que es una ayuda importante, pero que a cuatro días de que empiece la feria es imposible saber si va a ser suficiente como para no subir los precios a medida que pasen los días. "Nosotros vamos a mantener los precios durante toda la semana, o al menos eso queremos".

En plena preparación, Mari Carmen, dueña del puesto tómbola de 'los patitos', abona 3.000 euros por alquiler de sus ocho metros de parcela, y no siempre obtiene más ganancias que gastos . "Nos han bajado los precios pero aún así sigue siendo caro".

Karina, trabajadora de una de las tómbolas más conocidas de la Feria de Abril por aquello de "otro perrito piloto", cuenta que su equipo y ella vienen desde Castellón y que, a la subida de la gasolina también hay que sumarle la de los materiales y los alquileres de los mismos. "Los precios subieron a partir de la pandemia y no han bajado. Antes colocar aquí el camión te salía por unos 1.000 euros, ahora es el doble", añade. "Los precios se mantienen durante todo el año da igual la feria que sea, pero si el compañero de al lado tiene los precios a 3 euros, no podemos ponerlo nosotros a 5 porque la gente no compra".