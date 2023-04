Cómo hacer un buen pescaíto frito para montar la primera noche de Feria de Sevilla en casa

La noche del pescaíto en la Feria de Abril es, sin duda, una de las más especiales en la sociedad sevillana. Miles de personas se congregan en las casetas para dar la bienvenida a la Feria por todo lo alto, pero otras miles no tienen posibilidad de acceso a una caseta ni capacidad y/o ganas de gastarse un buen dinero por tomarse el pescaíto en el albero de la Feria. Surgen ahí las alternativas más prácticas para ponerle remedio. Sitios en Sevilla para encargar un buen pescaíto frito y compartirlo en cualquier lugar especial para vosotros con amigos y familiares y, por qué no, aventurarse a preparar una particular caseta en tu propia casa. Aquí os explicamos cómo hacer un buen pescaíto frito para montar la primer noche de Feria en casa.

Nuestra ración de pescaíto frito casero puede ser fritura de pescado, congelado y fresco. Fritura de pescado que se puede encontrar fácilmente en la sección de congelados de los supermercados. Cazón, merluza, boquerones, pijotas o calamares. Más de un kilo de pescado que se puede freír de una vez es nuestra propuesta aconsejados por los expertos. Para que se haga bien el rebozado el pescado tiene que estar bien limpio y que conserve cierta humedad.

Para que se haga bien el rebozado el pescado tiene que estar bien limpio y que conserve cierta humedad

A la hora de freír podemos comprar directamente la harina para freír o hacerla en casa, a base de harina normal, pan rallado y harina de garbanzo, en menor proporción.

Consejos para freír el pescado en casa

Así, colocamos una mezcla de harina abundante sobre una fuente y en ella vamos colocando piezas de pescado por tandas y envolverlas en la harina de manera que quede bien cubierto. Antes de freírlas es recomendables colocarlas sobre un colador de rejilla fina para moverlas y que suelten la harina sobrante, logrando así que quede una capita muy fina de rebozado.

Si tenemos mucha variedad de pescado, lo último que se fríen son los boquerones

Lo ideal es hacer la fritura con trozos de un tamaño similar. Ponemos en la sartén abundante aceite a temperatura y justo en el momento en el que empieza a humear vamos introduciendo los trozos de pescado sin saturar la sartén para que no pierda temperatura y se vayan friendo con espacio suficiente. Así quedarán con un punto frito, y no cocido.

Cuando vayan quedando bien crujientes y tostados, retiramos las piezas con una espumadera, escurriendo bien el aceite antes de servirlas en una fuente con papel absorbente colocado en ella. Si tenemos mucha variedad de pescado, lo último que se fríen son los boquerones porque son los que más pueden ensuciar el aceite. Así conseguiremos una buena ración de pescaíto frito para disfrutar de la Feria en casa.