¿Cómo solicitar una caseta en la Feria de Sevilla de 2026? Estos son los plazos y requisitos

Por cada caseta en el Real de Los Remedios existe otra solicitud en lista de espera.

El Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo de solicitudes para la adjudicación de casetas en la Feria de Abril de 2026 este sábado 1 de noviembre. A falta de seis meses para el Alumbrao, las entidades y personas interesadas deberán realizar los trámites pertinentes para renovar la titularidad, o bien aspirar a disfrutar por primera vez de una de las tan cotizadas casetas de la Feria.

El Área de Fiestas Mayores ha publicado los modelos de solicitud y enlaces correspondientes para cada una de las modalidades. Las entidades deberán presentar su solicitud junto con la documentación correspondiente a través de la web del Ayuntamiento, mientras que las personas físicas tendrán la opción de realizar este trámite a través de las Oficinas de asistencia en materia de registro, así como en los Registros Auxiliares de los Distritos Municipales.

Documento Solicitudes para casetas de Feria de 2026 Descargar

Plazos y documentación para solicitar una caseta en la Feria de Sevilla

El plazo para solicitar casetas de la Feria de Sevilla 2026 permanecerá abierto desde el 1 de noviembre a las 00:00 hasta el 15 de noviembre a las 23:59 horas. Las entidades tendrán que tramitar su solicitud a través de los siguientes enlaces:

En el caso de primeras solicitudes o aquellos que deseen renovar su petición, se indicará la denominación que tendría la caseta y el tipo, privada (familiar o entidad), de acceso público o comercial; además de los datos de contacto. Las entidades públicas deberán acreditar asimismo el NIF y el poder de representación del titular de la entidad u organismo solicitante. Por su parte, las entidades privadas tendrán que aportar la escritura de constitución o estatutos de la asociación, así como acreditar la inscripción en el registro correspondiente.

Las personas o entidades que deseen renovar la titularidad, harán constar el lugar que ocupó la caseta en la anterior edición de la Feria. Finalmente, quienes soliciten la titularidad perdida de una caseta, tendrán que indicar su nombre, ubicación y año en que terminó la concesión.

¿Cuándo se ampliará el Real de la Feria?

La esperada ampliación del Real de Los Remedios permitirá contar con casi 220 casetas adicionales. No obstante, y pese a la elevada demanda existente, dicha ampliación no llegará previsiblemente hasta la edición de 2027 al menos. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, explicó durante la Feria de este año que actualmente existe una solicitud en espera por cada una de las casetas en el Real, casi mil en la actualidad.

La ampliación conllevaría reubicar la calle del Infierno llevar la calle Costillares más abajo y que todas las calles perpendiculares a ésta, sean más largas hasta completar más de 200 casetas nuevas. El consistorio ha descartado trasladar la Feria a una nueva ubicación por la falta de emplazamientos que reúnan las condiciones necesarias para albergar el evento.

La portada de la Feria 2026 refiere el Real Alcázar y el Pabellón de Portugal

La Feria de Sevilla de 2026 comenzará la medianoche del lunes 20 de abril tras la tradicional cena del pescaíto y se prolongará hasta el domingo 26 de abril, con los fuegos artificiales como colofón. El diseño de la portada representará al Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929, actual sede del consulado del pais luso en la ciudad, con motivo de la conmemoración del quinto centenario de la boda de Carlos V e Isabel de Portugal.

Presentación de la portada de la Feria de Abril de Sevilla 2026 / Juan Carlos Vázquez Osuna

La obra del arquitecto italiano Davide Gambini incluye los azulejos del Cenador de Carlos V, construido en los jardines del Real Alcázar de Sevilla, donde se celebró el enlace. En esta construcción está inspirada asimismo la parte superior de las torres laterales. Por su parte, el cuerpo central y los arcos recrean la fachada del Pabellón de Portugal.