Estas son las otras portadas que Sevilla podría haber tenido para la Feria de Abril 2026: la Rosa de Oro de la Macarena o las columnas de la Alameda

Exposición del concurso de ideas para la Portada de la Feria de Abril 2026

Este martes quedó inaugurada la exposición del concurso de ideas para la Portada de la Feria de Abril 2026. La sala de exposiciones de la sede del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla acoge esta muestra, en la que se pueden contemplar tanto el diseño ganador del concurso como los otros 22 proyectos participantes que no resultaron seleccionados.

Entre las propuestas, todas profundamente arraigadas a Sevilla, destacan algunas por su originalidad y su homenaje a la historia y el patrimonio de la ciudad.

Una de ellas rinde tributo a la Rosa de Oro de la Macarena, en homenaje a dicho distintivo que la Esperanza recibió en diciembre de 2024, integrando en una misma estructura el arco de la Macarena y el arco principal de la basílica, con protagonismo también para las mariquillas.

Otro proyecto, denominado “La Feria Más Grande”, proponía una portada inspirada en el edificio La Adriática, ubicado en la Avenida de la Constitución, que incluía una réplica de su fachada y una cúpula idéntica en la parte central de la estructura.

Entre las opciones más diferentes también destacaba una portada basada en las la Alameda de Hércules, con réplicas de las columnas a cada lado y un gran arco floral en el centro que unía ambas partes.

Asimismo, otra portada homenajeaba la Catedral de Sevilla, con una estructura cuyas torres replicaban la Giralda y arcos de estilo gótico, evocando los del templo metropolitano.

El Pabellón de Portugal como eje central de la portada de 2026 / Ayuntamiento de Sevilla

Finalmente, la portada seleccionada para la Feria de Abril 2026 será una obra que fusiona el Pabellón de Portugal de la Exposición de 1929 con el cenador que Carlos V mandó construir en el Real Alcázar de Sevilla. Este diseño, obra de Davide Gambini, portadista también en 2024, rinde homenaje al país vecino y recrea el estilo neoclásico del pabellón diseñado en 1928 por Carlos y Guilherme Rebelo de Andrade, con la colaboración de otros artistas portugueses en su decoración.

La exposición puede visitarse desde el martes 25 de noviembre hasta el viernes 12 de diciembre, de lunes a viernes de 10 a 14 horas y los miércoles de 17:30 a 20 horas, en la sede del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Sevilla, situada en la Avenida de la Palmera, 28A.