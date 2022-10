La memoria restaurada frente al olvido

El Festival de Sevilla vuelve a poner de manifiesto su vocación de convertirse en un espacio de reflexión cinematográfica y de difusión del rico patrimonio de un arte sobradamente centenario. Esta sección, que cuenta con la colaboración de Europa Direct Sevilla, fue creada el año pasado con el propósito de repensar la historia del cine y visibilizar películas que en su momento fueron injustamente olvidadas. Fotogramas, voces y relatos acallados por la censura, obviados por cuestiones geográficas, de género y raza, e incluso por razones que atendían a su concepción puramente formal. La sección Hacia otra historia del cine europeo ofrecerá en su segunda edición una muestra de ocho títulos que se proyectarán por primera vez en España en prístinas copias recientemente restauradas.

El gran Douglas Sirk, célebre por sus amargos y vibrantes melodramas hollywoodienses en Technicolor, aportará La Habanera, un título de su etapa alemana en la productora UFA, cuando se hacía llamar Detlef Sierck. En un Puerto Rico de folletín, una mujer sobrevive a las lisonjas envenenadas de terratenientes y políticos corruptos. La célebre musa del cine europeo Jeanne Moreau ha visto recientemente recuperado su debut como realizadora en 1976 con Lumière, reflexión sobre el arte interpretativo a raíz del encuentro de cuatro actrices en una lujosa casa de campo.

El cine del Telón de acero estará representado por cuatro obras. Kira Muratova, figura clave en el cine moderno soviético, se detiene en The long farewell a observar el fuerte apego de una madre soltera hacia su hijo; una historia cuya experimentación formal la condenó al ostracismo. Mistletoes, de la húngara Judith Ember, ilustra el profundo interés que siempre movió a la cineasta por los individuos más vulnerables de la sociedad. En un híbrido de documental y ficción, retrata la vida de tres generaciones de mujeres de etnia gitana. Figura clave de la Ola negra yugoslava, Aleksandar Petrovic fue nominado al Oscar de mejor película extranjera con Tri; un clásico del cine bélico que postula una dura crítica contra el patriotismo. Finalmente, el checo Karel Kachyna dibuja en The ear la paranoia de un alto funcionario gubernamental que teme convertirse en futura víctima de una purga política.

Con todo ello, la sorpresa oculta de la sección es A woman like Eve, de Nouchka van Brakel, que narra la historia de dos mujeres enamoradas que buscan su lugar en una sociedad patriarcal mientras se enfrentan a una encrucijada sentimental, sexual y familiar. Pone el broche el griego Roviros Manthoulis con Face to face. Como parte del ciclo también se celebrará el taller Programming European Heritage at Film Festivals, organizado por la Filmoteca Española y el SEFF, y que se celebrará los días 8 y 9 de noviembre en el CICUS.