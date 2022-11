‘Un café con…’ la diferencia como punto de encuentro

A los terceros encuentros Un café con… programados por el Festival de Cine Europeo en colaboración con Diario de Sevilla, llega el otoño, tras un comienzo veraniego, y lo hace con la participación de los directores Valentin Merz y Chie Hayakawa, que se asoman a la cita cinematográfica sevillana por primera vez. El suizo y la japonesa no sólo coinciden en eso, también en ofrecer sus óperas primas, y en hacerlo a través de propuestas visuales que escapan de lo convencional. La diferencia como un espacio común, en continua exploración, en dos obras que se pueden catalogar en los polos opuestos. Para el moderador de la mesa, de nuevo en la terraza del Hotel Hesperia, especialmente poblada de público a pesar de la lluvia, el crítico y programador Javier H. Estrada, "aún tratándose de propuestas muy diferentes, las dos coinciden en mostrar el cine como un arte colectivo, y responden a ese espíritu heterodoxo que siempre está presente en el Festival de Cine Europeo de Sevilla", señaló.

De noche los gatos son pardos, el primer largometraje de Valentin Merz (Zurich, 1985), incluida en la sección Nuevas Olas, se estrenó en el Festival de Locarno, alzándose con una Mención Especial a la Mejor Ópera de Prima. Una obra en la que su autor toma elementos underground, que integra en una alocada trama con forma de comedia viajera, de Suiza a México, y en donde el sexo y la muerte ocupan un papel central. En la conversación mantenida con Javier H. Estrada y parte del público asistente, Merz reconoció que "el motor principal que le empujó a rodar fue el de hacer una película en plena libertad, donde hablar de diferentes aspectos, y también del propio cine, empleando diferentes géneros, como son la comedia, la fantasía o el drama, así como diferentes espacios geográficos, ya que la película la he filmado entre Suiza y México". También relató Merz que ¨si la gran mayoría de los actores son no profesionales, ya que los campesinos son campesinos, el alcalde que muestro es alcalde de su pueblo o la actriz porno es en realidad actriz porno, decidí que yo tenía que interpretar al director de cine que aparece".

‘Plan 75’ es el filme que representará a Japón en la próxima entrega de los Oscar

En referencia al título de su película, De noche los gatos son pardos, Valentin Merz dijo "que se trata de un juego metafórico, de la noche como espacio de libertad, en el que nos desinhibimos, y el pardo como un color indefinido". Elementos que conjuga el suizo para verter en su obra un homenaje a la cultura queer, "a través de las muxes, o ese tercer sexo tan presente en la cultura zapoteca". Cuando un asistente al acto le comentó que "su aparición muerto, entre plásticos, me ha recordado a Laura Palmer en Twin Peaks, de David Lynch", Merz no ha dudado en afirmar "que de eso se trataba, y tan así que en el rodaje me llamaban Tina Palmer", explicó el director suizo entre risas.

Candidata por Japón a los Oscar, Plan 75 de Chie Hayakawa (Tokio, 1976), que compite en la sección Historias Extraordinarias, es una distopía intergeneracional que plantea la eutanasia activa como un método para el control demográfico, donde la emoción y las relaciones intergeneracionales despliegan un esperanzador discurso narrativo, que le valió la Mención Especial del Jurado Caméra d’Or del Festival de Cannes. Curtida en el mundo del corto, no obstante Plan 75 es una de las piezas que componen el proyecto Ten Years Japan (2018), y que posteriormente decidió transformar en largometraje, "ya que en el corto, de 18 minutos, sólo formulo preguntas, no me adentro en las emociones y profundidades de los personajes, y necesitaba responder las cuestiones planteadas", afirmó la directora nipona. Chie Hayakawa confesó que la primera chispa de su proyecto "surgió hace cinco años, ante el desequilibrio social que estaba contemplando en mi país hacia las personas mayores, producto de un mensaje desplegado por el Gobierno, al señalarlos como una pesada carga que recaía sobre las espaldas de los más jóvenes".

No dudó en reconocer Hayakawa que le sorprendió que una actriz legendaria del cine japonés, como es Chieko Baishô (Kita, 1941), "protagonizara mi película, que aceptó tras leer el guion y confesarme que estaba un poco cansada de que la llamaran siempre para interpretar abuelitas". Plan 75, tal y como indicó Javier H. Estrada, es la primera película japonesa que forma parte de la Sección Oficial del Festival de Cine de Sevilla. En la recta final de este tercer Un café con… una asistente ha tomado la palabra para felicitar a ambos cineastas, a Valentin Merz por la "increíble y llamativa ambientación que muestra" en De noche los gatos son pardos, y a Chie Hayakawa por "lograr transmitir en la arquitectura que aparece en Plan 75 la hostilidad contra el ser humano, que se contempla en la película", expuso. Una tarde participativa y bulliciosa la vivida en la tarde del martes en esta sección del Festival Europeo de Sevilla, en colaboración con Diario de Sevilla, que propicia el diálogo entre espectadores y cineastas.