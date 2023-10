Andrés Velencoso organiza una fiesta por el cumpleaños de su línea de ropa

El modelo Andrés Velencoso ha celebrado el primer aniversario de su marca de moda masculina OOTO (Out Of The Office) y el lanzamiento de la nueva colección otoño invierno 2023 - 2024.

El catalán ha dado el paso así al diseño y creación de la mano de Cortefiel. Su intención ahora es la versatilidad en todas su prendas y crecer con la personalidad del hombre con el concepto OOTO: casual, actual y con actitud. En la fiesta de este aniversario el modelo estuvo acompañado de amigos como Álex González, Eduardo Rosa, Alejandro Caracuel, Eneko Fernández, o Carlos Francino junto a representantes de la sociedad madrileña.

La celebración tuvo lugar en Bonded Club, el nuevo establecimiento madrileño inaugurado recientemente que apunta en convertirse en el place to be de moda de la capital.

“Estoy muy orgulloso por poder celebrar el primer aniversario de OOTO, donde tanta ilusión hemos puesto. Cada día veo más amigos vistiendo la marca y me confirma que OOTO va a dar mucho que hablar y que este es el primero de muchos años por cumplir”.

Por su parte, Álex González apuntaba al respecto de la firma de su compañero de fiestas: "Apoyar a mi gran amigo Andrés en un día como hoy es un placer. Me encanta OOTO desde el principio y me siento muy identificado con la marca también. Han hecho un gran trabajo y esto se debe a esta gran celebración".

La joven firma de Velencoso presenta una colección versátil, de inspiración mediterránea, con el espíritu desenfadado y elegante del propio modelo, que es un nombre cotizado en la moda y que a sus 45 años aún tiene mucho que hacer y decir. Su línea de ropa es sólo una muestra de credenciales de todo lo que puede aglutinar su nombre, un apellido lleno de selección.