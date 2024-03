Esta es la juvenil Barbie que representa a Camila, reina consorte británica

La reina Camila ha salido muy favorecida de la reproducción como muñeca Barbie con la que le ha obsequiado la firma Mattel. La esposa de Carlos III está encantada con su 'miniyo' en el que parece 50 años más joven, como bromeó ante las cámaras. La consorte británica se recuperó con una semana de descanso tras tantas representaciones y compromisos y según algunos medios eligió una finca manchega de Ciudad Real para descansar y dar rienda de la caza, una de sus aficiones favoritas.

En esta semana ha regresado a sus labores de protocolo y aparecía con su Barbie en plena marejada de la fotos con retoques de la princesa de Gales. Kate Middleton, que era el mismo de la familia real más valorado, indigna y preocupa a partes iguales por la gestión de esta iniciativa de comunicación para acallar rumores sobre su estado de salud.

Su madrastra política vive un buen momento ante la opinión pública aunque está enfocada tanto en acompañar a su marido en su recuperación del cáncer como en su agenda de actos.

En la Barbie con la que ha posado la muñeca real viste un traje azul de Fiona Clare con capa negra de Amanda Wakeley y botas negras de Eliot Zed. Todo un atuendo de alta costura. Como joyas aparecen unos pendientes de oro, un brazalete azul y un broche y su cabello de canas, con su peinado característico está fielmente reproducido. Otro asunto es la juventud desbordante con que ha sido representada Camila, que tiene 76 años.

"Me han quitado 50 años de vida, todos deberíamos tener una Barbie", expresaba con sorpresa y humor la reina ante este ejemplar único. La muñeca es un regalo y reconocimiento a su labor por la Fundación Women Of The World (WOW), organización solidaria, y la entrega se efectuó en un autobús de este organismo para el que Camila evocó la labor de las sufragistas británicas en vísperas de la Primera Guerra Mundial.

"En 1914,representaban la esperanza para las mujeres. La esperanza de que en el futuro no serían víctimas de su historia", recordó Camila sobre las pioneras en pedir el voto femenino.