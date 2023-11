Barbra Streisand consiguió con enchufe que Siri pronunciara bien su apellido

La cantante y actriz estadounidense Barbra Streisand ha revelado este lunes que pidió al director de Apple, Tim Cook, que hiciera que el asistente virtual del iPhone Siri pronunciara bien su apellido.

La estrella de 81 años ha sido entrevistada por la BBC antes de la publicación este martes de su autobiografía, My name is Barbra, donde también explica esta anécdota.

Cuando se dio cuenta de que Siri pronunciaba mal “Streisand”, la intérprete de películas como Yentl o Funny Girl lamó a Cook para quejarse.

"Mi nombre no se escribe con Z (por el fonema z en inglés). Es 'Strei-sand', como la arena (‘sand’, en inglés) de la playa. ¿Puede ser más simple?", pensó en ese momento.

"Decidí cómo puedo cambiar esto. Me gusta resolver problemas. Pensé que debería llamar al director de Apple, Tim Cook, y él hizo que Siri corrigiera la pronunciación de mi nombre. Esa es una de las ventajas de la fama”, ha relatado sobre esa sustitución de Siri del fonema ‘z ‘en lugar del ‘s’.

En la entrevista también ha explicado que quiere priorizar el placer en esta fase de su vida, tras confesar que hasta ahora no se ha "divertido demasiado".

"Quiero vivir la vida. Quiero subirme a la camioneta de mi marido y simplemente pasear, dar vueltas, con los niños en algún lugar cerca de nosotros, cuando vengan. Les encanta jugar con los perros, nos divertimos”, ha afirmado sobre su nietos. “No me he divertido mucho en mi vida, si digo la verdad, y quiero divertirme más”, insiste.

Su carrera artística, como actriz y cantante, le dejó poco margen para disfrutar.