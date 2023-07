La razón por la que Gabriela Guillén ha reaccionado con dureza a las palabras de Bertín Osborne

Marlises Gabriela Guillén, la mujer del momento, madre del futuro sexto hijo de Bertín Osborne y que nacería el próximo mes de enero, ha tenido un sonoro encontronazo con el padre de la criatura que no estaba previsto en el guion. La empresaria madrileña de 32 años no tenía previsto este miércoles hablar nada al surgir la noticia de la portada de Lecturas. El anuncio público del embarazo no iba a surgir del seno de la familia de los afectados y ante una filtración, como fue el caso de ayer, existía un pacto de silencio para no aumentar la trascendencia de una noticia que nunca estuvo llamada a pasar desapercibida.

Nada más conocerse el embarazo las llamadas se sucedieron en el entorno de Bertín Osborne y finalmente el cantante intervino en Es.radio para decir que no era un embarazo "ni buscado ni querido", "un accidente", que fueron unas declaraciones que fueron recibidas con disgusto por Guillén. La madre de la criatura se mostró indignada ante esta reacción no acordada de Bertín Osborne, que se encontraba muy alterado por la repercusión de la noticia.

Según adelanta la revista Semana, hubo un pacto de silencio entre Bertín y la madre de su nuevo hijo por el que no iban a declarar nada a raíz de lo sucedido. En su momento el jerezano adujo que no estaba enamorada de su última pareja y en estos momentos ella está distanciada de él. El panorama no se presenta tranquilizador de cara a los próximos meses y Bertín Osborne puede verse muy perjudicado en imagen, de ahí los nervios por ambas partes en este miércoles.

La intención era mostrar silencio, distancia y tranquilidad y la imagen dada ha sido justamente la contraria, cuando incluso Bertín entró por teléfono en Y ahora Sonsoles para pedir "que dejaran en paz" a su ex, Fabiola Martínez, que es colaboradora habitual del programa de Antena 3.