Miley Cyrus tiene su propio ‘Shakirazo’ con ‘Flowers’, su nuevo tema

Cuando aún colea (y lo que queda) la polvareda sobre la canción con la que Shakira se ha desahogado contra su ex Gerard Piqué, llega ahora otro tema que podría encuadrarse en este subgénero de artistas que utilizan su trabajo para ajustar cuentas con sus ex. Así es como puede leerse Flowers, el regalo envenenado de Miley Cyrus a su ex Liam Hemsworth, que además ha publicado justo el día de su cumpleaños.

La canción de Cyrus, que incluye frases como "Puedo quererme mejor que tú", es la réplica a otra de Bruno Mars (When I Was your Man), una de las favoritas del actor y que él solía dedicar a la cantante.

