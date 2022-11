Rauw Alejandro muestra su lado más personal en una entrevista con Zane Lowe

Rauw Alejandro se une a Zane Lowe en el estudio de Apple Music 1 para hablar de su nuevo álbum Saturno, recién publicado. En la entrevista aborda la exploración de nuevos sonidos en este proyecto, cuenta el hecho de que se animara a tomar clases de canto con Rosalía, de la química creativa que tienen como pareja y cómo ella le inspira. También habla de explorar la interpretación por primera vez, de mantener los pies en la tierra a través de su fe, de conectar con los pioneros del reguetón, de cómo echar una mano para ayudar con el desastre del huracán Fiona, de por qué su éxito es un logro de toda su familia, y de mucho más.

-En su nuevo álbum Saturno explora nuevos sonidos y sale de su zona de confort… -Estoy contento con el resultado. Me divertí mucho en el estudio. Estoy tratando de poner algo nuevo sobre la mesa, bueno no nuevo, porque todo está ya inventado, pero es como un nuevo sabor con una nueva salsa. Es la primera vez que juego con este color, musicalmente. Traté de analizar mi carrera y la música que hago, trato cada año de crear cosas nuevas, no quiero quedarme estancado en un mismo patrón. Cada proyecto que voy a hacer va a ser totalmente diferente a lo del pasado. Además, aquí veréis mi esencia, veréis el reguetón y la esencia de Alejandro, pero también siempre vas a encontrar algo nuevo que escuchar, como una nueva vibración. Creo que esa es la parte difícil, y muchos artistas simplemente se quedan en su zona de confort. Para mí, eso es como una zona de peligro, no quiero estar en la zona de confort. Creo que hasta ahora, este es mi mejor proyecto y espero que el próximo sea mejor.

-¿Cómo fueron sus humildes comienzos? -Soy un niño hambriento. Estaba en todas partes, tenía tres trabajos al mismo tiempo y estaba estudiando. Luego dejé la escuela, fue difícil porque era un riesgo. Tu familia, siempre espera que uno de los hijos se gradúe y tenga un gran trabajo, es como un logro familiar. Siempre tuve eso en mente, estaba concentrado en los estudios, y le prometí a mi madre: "Sí, voy a terminar, voy a terminar". Y le di un diploma en música así que, lo conseguimos.

-¿Cómo es su relación con Rosalía? -Nos peleamos un poco, pero no. En el estudio, creo que tenemos una química loca, yo la entiendo, ella me entiende. Creo que nos respetamos en el estudio. Ella conoce mis ideas. Cuando tengo una idea, ella no dice nada, ella también me sigue. Creo que eso es especial, en los últimos tres años juntos, te inspiras en tu pareja y viceversa, es una mezcla de todo. A veces voy al estudio y ella está haciendo algo y yo digo: "Oh, pon esto" o ella dice: "pon esto otro". Pero no nos ponemos en los créditos el uno al otro. Es sólo la vida en sí misma. Pero para nosotros, es algo natural y no pensamos en los créditos. No estamos pensando en quién hizo esto, o quién hizo lo otro…es solo como vivir la vida. Vivimos juntos, así que te relacionas mucho y puedo decir que ella me inspira mucho. El año pasado, ella me inspiró mucho para hacer música. Aprendí con ella, ella aprendió conmigo. Tenemos un rollo diferente, pero creo que eso es especial y se refleja en nuestra música.

-¿Es verdad que Rosalía le convenció para dar clases de canto? -He estado tomando clases de canto, gracias a mi chica. Ella siempre dice: "Tienes que practicar más". Vale, sí lo haré, porque ella practica la voz todos los días con su profesor. ¡Es una locura, tío, ella inspira!

-¿Cómo asume sus rarezas? -Sí, soy un tipo raro, sí con seguridad. Sé que a mis fans también les gusta esa rareza, soy ese tipo de artista que siempre, cuando viene con un proyecto, viene con algo nuevo. Solo quiero ser una persona en mi carrera que ofrece algo diferente. Intento no seguir la ola, intento crear mi propia ola.

-¿Siempre ha estado concienciado con las causas sociales y humanitarias? -Estuve en el huracán María en 2017 en Puerto Rico. Todavía estaba luchando, no era grande, no era famoso. Solo era un artista local y lo pasamos mal. Estuve dos meses con mi familia, sin luz, sin agua. Fue una locura. Eso no se olvida nunca. Luego cinco años después, viene otro huracán contra Puerto Rico, recordaba mis días allí, dos meses sin electricidad y agua. Ahora estoy en esta posición en la que podía ayudar seguro, estaba al 100%, llamé a mi mánager y le dije "Hermano, voy a cancelar lo que tenemos esta semana, nos vamos a Puerto Rico, tenemos que hacer algo", porque yo mismo pensaba todos los días en esa situación y me daba ansiedad. Así que hicimos un plan, y aún así esa ayuda es solo un pequeño porcentaje, se necesitan meses para volver a la normalidad.

-¿Cómo mantiene su fe? -Intento conectar con Dios a menudo. La vida es como un río loco, algunos días estás aquí, a veces estás allí. Pero en los días buenos y en los malos, trato de estar conectado con Dios. Mi madre y mi abuela dicen: "todo el mundo busca a Dios en los días malos, pero qué hay de los días buenos?" Lo tengo presente desde que era pequeño y trato de estar conectado con él incluso en mis días buenos. Creo que eso me hace sentir bien, me hace sentir en la tierra y en mi camino.