Cristiano Ronaldo sigue acumulando enemigos

Los triunfos deportivos no garantizan la tranquilidad en el ámbito privado y personal. Eso le está ocurriendo a Cristiano Ronaldo, que tras pasar un periodo de adaptación en la liga italiana, ya está en sus números goleadores con la Juventus, pero continúa en el ojo del huracán por su tormentoso pasado sentimental.Después de ser acusado de defraudar 14,7 millones de euros, la policía de Las Vegas ha emitido una orden a los juzgados italianos solicitando una prueba de ADN del futbolista para cotejarla con los restos biológicos encontrados en la ropa de Kathryn Mayorga, que le acusa de una supuesta violación. En este sentido, Ronaldo siempre ha defendido su inocencia, manifestando que se trató de una relación consentida por ambos. Ahora ha surgido otra nueva fuente de problemas. Jasmine Lennard, ex novia de Cristiano Ronaldo ha salido al paso con unas polémicas declaraciones que lo dejan en muy mal lugar. La modelo inglesa, con quien mantuvo una relación en el año 2008, ha cargado duramente contra él. A través de las redes sociales, Lennard ha revelado los maltratos a los que estuvo sometida en el tiempo que compartió junto a Ronaldo. "Me dijo que si salía con alguien más o salía de la casa me iba a secuestrar y cortarme el cuerpo para ponerme en una bolsa y lanzarla al río. Es un psicópata", manifestó. Lennard se dio a conocer en Gran Bretaña gracias a sus apariciones en reality shows. En el año 2010 fue la primera vez que habló de su relación con Cristiano Ronaldo. Sin embargo, sorprende que hasta este momento no haya desvelado los supuestos abusos de los que fue víctima. "Sus problemas sobre controlarme iban a otro nivel. Tuve toda clase de amenazas que me hizo por nada", escribió la modelo. La británica ha confesado que el futbolista le contaba sus infidelidades y también historias sexuales que, según su versión, guardan relación con lo sucedido con Kathryn Mayorga. "Después de pensarlo mucho me dirijo a Kathryn Mayorga y a su equipo jurídico para ofrecerles mi ayuda en sus acusaciones de violación contra Cristiano Ronaldo. Tengo información que les podría beneficiar en su caso", comentó en su perfil de Twitter. La web TMZ asegura que Cristiano Ronaldo emprenderá acciones legales contra Jasmine Lennard por difamación. Los problemas extradeportivos se le acumulan al astro portugués, justo después de abandonar España.