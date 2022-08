Terelu responde a las críticas de Ortega Cano

José Ortega Cano sigue en el ojo del huracán. De sobra es conocida la buena relación existente desde hace años entre la familia de María Teresa Campos y la familia de Rocío Jurado. Pues bien, el extorero ya no se encontraría dentro de este círculo de confianza para el clan Campos.

El motivo se encuentra en las duras declaraciones realizadas por Ortega Cano, descargando su ira contra el programa ‘Sálvame’ ante los rumores de crisis con Ana María Aldón. Fue a finales de julio cuando el que fuera pareja de Rocío Jurado declaraba ante las caras del conocido programa a las puertas de su casa: “Estoy harto de que me traten de esta manera, van a acabar conmigo de una vez, pero no lo conseguirán. ‘Sálvame’ son enemigos míos. No hay crisis ni hay nada”.

Estas palabras no han sentado nada bien a la hija de María Teresa Campos, al ser incluida en el mismo calificativo que los demás colaboradores de ‘Sálvame’: “Motivos y conocimiento tengo para no tener una buena relación con usted”, le ha respondido la presentadora. Terelu Campos también ha querido destacar que es cierto que desde que salieran a la luz los documentales de la hija de Rocío Jurado la relación con Ortega Cano se ha ido enfriando y tensando, una relación antes cordial por la amistad que la une a la familia de Rocío Jurado. Terelu ha sido firme contra el ex torero, dejando claro que “nunca le ha hecho nada malo”.

Campos también ha dejado unas palabras sobre su amiga Rocío Carrasco, a la que considera una hermana más: “Nadie me lo ha cuestionado, nadie me lo ha prohibido ni sugerido y me estoy refiriendo a mi hermana Rocío Carrasco. Jamás en la vida he tenido un pero de ella. Para mí la persona más importante es Rocío, pero jamás en la vida ni ella ni su entorno me han censurado a mí”.