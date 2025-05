Aitana sorprende con una canción en la que pide perdón a Miguel Bernardeau

El nuevo disco de Aitana, Cuarto azul, estará disponible este viernes 30 de mayo. Este álbum, compuesto por 19 canciones, es uno de los más especiales para la artista catalana, sumida en un torbellino de sentimientos en estos momentos. Cuarto azul ve la luz en un momento en el que estaría iniciando una nueva relación sentimental con el youtuber Plex tras su traumática ruptura con Sebastián Yatra. Y lo más sorprendente es que el disco viene con un mensaje a otro de sus ex, Miguel Bernardeau.

El Movistar Arena de Madrid ha acogido una listening party en la que Aitana ha acercado su nuevo trabajo a miles de sus fieles seguidores. “En este disco no me he inventado nada. Es la vida tal cual con lo que me ha pasado. Estoy muy nerviosa, pero a la vez es muy raro. Esto no es un concierto. Cada canción representa lo que viví en cada momento. Hasta el interludio que son canciones más oscuras y tristes, luego viene la luz”, ha explicado la artista desde el centro del escenario.

La canción que más ha sorprendido a los fans y a los medios de comunicación ha sido Cuando hables con él. El nuevo tema de Aitana se enfoca hacia la figura de Miguel Bernardeau, su primer amor. Con el actor mantuvo una relación sentimental durante casi cuatro años antes de que iniciara su romance con Sebastián Yatra.

La artista catalana ha sacado a relucir todos sus sentimientos hacia su expareja en Cuando hables con él. “El primer amor tiene esos efectos que no se olvidan, no. Pero se olvida lo que te dolió. Que me perdone por las canciones”, en una clara referencia a las canciones de su disco, Alpha, en las que criticaba al hijo de Ana Duato.

Aitana ha reconocido que junto a Miguel Bernardeau vivió los mejores años de su vida. Un halago para el actor y una indirecta para Sebastián Yatra. “Tus ojos azules me volvían loca, pero tú no le cuentes todo que no le quiero hacer daño. Porque a su lado viví mis mejores años. Y cuando hables con él, porfa, dile todo lo que estoy sintiendo porque, aunque pasen los años, yo lo llevo dentro”, recoge la letra de la canción.

La exconcursante de Operación Triunfo declara que lo echa de menos y que se arrepiente de haberlo dejado. “Dile que en la noche me arrepiento. Yo sé que dejarle fue una estupidez, cómo lo siento. Aún me estoy muriendo por hablar con él”, expresa en otra de las estrofas de su nuevo tema.