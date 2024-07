Alejandra Rubio irradia felicidad en su primer posado como embarazada

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia cuentan los días para la llegada al mundo de su primer hijo. La colaboradora de Así es la vida y el actor de Toy Boy anunciaron el embarazo cuando apenas llevaban seis meses de noviazgo. Una decisión tildada por muchos como precipitada, incluso en el seno familiar, pero que les deparará una enorme alegría en el mes de diciembre, cuando está previsto su nacimiento.

La hija de Terelu Campos, de 24 años, y el hijo de Mar Flores, de 31, no se arrepienten de la decisión que han tomado, pese a su juventud. “Lo de ser tan joven para estar embarazada me parece una tontería. Siempre he dicho que quería ser madre joven y me veo más madre ahora que con 37 años”, dijo la televisiva en la revista ¡Hola! cuando anunciaba la exclusiva del embarazo.

La nieta de María Teresa Campos está encantada con todo lo que está viviendo al lado de Carlo Costanzia. Para dejar constancia de su buen momento, Alejandra ha compartido en las redes sociales sus primeras fotografías como embarazada, en las que ha posado con total naturalidad con su incipiente barriga.

La colaboradora de Así es la vida ha disfrutado de una escapada romántica con el actor. Alejandra ha lucido un minivestido de tirantes con el que se observa su estado de buena esperanza. El outfit lo ha completado con unas botas estilo cowboy.

De momento, la feliz pareja solo piensa en el embarazo, por lo que se descarta una posible boda como parte de sus planes más inmediatos. Alejandra y Carlo podrían irse a vivir juntos, ya que ambos residen en sus respectivos domicilios con situaciones totalmente diferentes. La joven vive en un lujoso ático de una exclusiva urbanización a las afueras de Madrid y el hijo de Mar Flores reside en un bajo del barrio de Vallecas.