La ansiedad de Gloria Camila le lleva a perder la visión del ojo derecho

Rocío Flores ha visitado el plató de El tiempo justo para recordar la figura de su abuelo Pedro Carrasco, del que se cumplen 25 años de su fallecimiento. Durante la entrevista con Joaquín Prat, la nieta de Rocío Jurado ha tenido que hacer frente a preguntas sobre el triángulo amoroso de Gloria Camila, Álvaro García y Manuel Cortés.

La joven ha dejado claro que la hija de Ortega Cano no tiene ninguna relación sentimental en estos momentos, unas palabras que desmentirían su reconciliación con Álvaro García. “Gloria estaba soltera, está y espero que siga soltera. Tiene todo el derecho del mundo a hacer con su vida lo que le dé la gana”, ha explicado en el plató de El tiempo justo.

Rocío Flores ha aclarado que el viaje a Venecia de Gloria con Álvaro no quiere decir que vuelvan a estar juntos. Un viaje que se convirtió en el foco de atención por la story subida por Manuel Cortés, a quien le hubiera gustado verse en esa tesitura. “Habéis dicho que Gloria tenía planeado el viajar a Venecia con Manu y no es cierto, te lo digo yo”, ha puntualizado.

La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, que reside de manera habitual en Málaga, ha decidido quedarse unos días en Madrid para estar cerca de Gloria. “Ayer estuvimos en el hospital. Tiene un cuadro de ansiedad bastante heavy, perdiendo la visión del ojo derecho. No es ninguna tontería. A Gloria le ha sobrepasado la situación”, ha desvelado.