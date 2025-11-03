La aplaudida reflexión sobre el éxito y el fracaso de Álex O’Dogherty

Álex O’Dogherty está de ruta por España con la presentación de su primer documental, De todos lados un poco. Una de sus últimas presentaciones ha tenido lugar en Bilbao, donde tan solo acudieron cinco personas. El actor gaditano sorprendía a todos con una naturalidad pocas veces vista en el mundo del espectáculo. “He decidido rebelarme y mostraros la realidad. Una veces lleno teatros, y otras no”, escribía en Instagram.

El intérprete compartía su experiencia en una entrevista en La Ventana de la Cadena SER. Lejos de considerarla un fracaso, O’Dogherty prefería quedarse con la parte positiva. “Cuando me enteré de que solo venían cinco, me planteé si ir o no, y por supuesto que fui. Los asistentes fueron encantadores y tuvieron palabras de cariño y reconocimiento que me llegaron al alma”, ha explicado.

El actor no está de acuerdo con la concepción actual del éxito o el fracaso. Para él no depende del número de público que acude a presenciar un espectáculo. “Últimamente, he decidido rebelarme contra la tiranía del éxito en las redes sociales. Si al teatro le faltan dos filas, no lo enseñes, que va a parecer un fracaso. Pero eso no es verdad. Antes me enfadaba cuando veía el teatro vacío. Ahora entiendo que hay que estar muy agradecido por la gente que asiste”, ha reflexionado.

Una reflexión que ha continuado en las redes sociales más allá de los micrófonos de La Ventana. “¿Solo hay que contar las cosas buenas? ¡Pasa algo por contar la verdad en las redes sociales”, ha posteado en Instagram, donde ha contado con el respaldo masivo de sus seguidores.

Una de las personas asistentes ha contado su experiencia en la presentación del documental en Bilbao en uno de los comentarios de la publicación. “Los cinco que fuimos nos brindamos también para entrevistas y reflexiones varias. Nosotros sí que triunfamos, que tuvimos el gustazo de ver un documental increíble y que tú fueses tan amable de venir a charlar con nosotros a pesar de solo estar cinco. Eres un grande @alexodogherty”, ha escrito.