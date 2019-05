El tribunal número 11 de Miami ha publicado un escrito en el proceso de divorcio de Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana que deja muy mal parada a la ex tenista. Entre las duras consideraciones para acabar decidiendo que el matrimonio se disuelva en España, se escribe que Arantxa ha actuado "de mala fe" y se la acusa de acudir a los tribunales "con las manos sucias". De ahí que se falle a favor de la petición de Santacana de continuar la disolución del matrimonio en nuestro país.

Para empezar, Arantxa reconoció ante el tribunal que no hizo nada por poner a los niños en contacto con su padre, ni por informarle de dónde estaban, tras abandonar el domicilio conyugal. Fue una vez que recuperó a sus hijos, cuando Santacana interpuso la demanda de divorcio en España y retiró la de Estados Unidos, algo que el tribunal entiende porque considera que un juzgado español es "competente", tal y como recoge la sentencia.

Además, acusan a la deportista de eludir las capitulaciones matrimoniales con valor jurídico que ambos firmaron antes y después de casarse. "La esposa no las ha mencionado, aquí y de mala fe actúa fundamentalmente como si ni siquiera existieran", sostienen. Es más, no dan siquiera credibilidad al testimonio de la ex tenista y del perito que acudió en su defensa para esclarecer los hechos, y no la consideran una "testigo creíble". La que sí creen es la versión de Josep Santacana, por lo que han accedido a su petición de que el divorcio se dirima en España.